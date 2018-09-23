Лідери країн вже прибувають до Нью-Йорка на 73-ю Генасамблею ООН

Світові лідери вже почали прибувати до Нью-Йорка на тиждень засідань високого рівня Організації Об’єднаних Націй, яким розпочнеться 73-є засідання Генеральної асамблеї ООН.

Від України у складі делегації до Нью-Йорка летять: Павло Клімкін, міністр закордонних справ; Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН; Володимир Василенко, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Олег Герасименко, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ; Ірина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради України, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях; Ганна Гопко, голова комітету Верховної Ради України у закордонних справах, Еміне Джеппар, перший заступник міністра інформаційної політики; Мустафа Джамілєв, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат, та інші.

Про це повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook Ірина Геращенко.

«Маємо по максимуму використати високий міжнародний майданчик для донесення інформації про щоденні порушення прав людини на окупованих Росією територіях, безпекові і екологічні загрози», – зазначила Ірина Геращенко.

А ось я про це заявив президент України Петро Порошенко.

«На виконання мого доручення успішно проведена робота про включення до порядку денного 73-ї сесії ГА ООН нового пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Це дозволить крізь шквал дезінформації донести до світової спільноти істину щодо трагічних наслідків окупації РФ Криму та триваючої агресії на Донбасі. Дякую усім, хто підтримав», – написав він.

20 вересня під час щорічного звернення до народних депутатів Верховної Ради президент пообіцяв, що у своєму виступі на Генасамблеї ООН порушить, зокрема, питання розміщення миротворчого контингенту на Донбасі.

Раніше постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко повідомляв, що президент Порошенко виступить під час сесії Генеральної асамблеї ООН 26 вересня 2018 року, а візит загалом триватиме з 24 по 27 вересня.

Єльченко очікує, що, окрім миротворців, президент згадає про Голодомор, а також на Генасамблеї обговорюватимуть новий проект резолюції ООН, присвячений анексованому Росією Криму, що врахує, серед іншого, питання політичних в’язнів.

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Першу резолюцію на захист територіальної цілісності України Генеральна асамблея ухвалила ще в березні 2014 року, майже одразу після початку окупації півострова.

З того часу Генасамблея кілька разів підтверджувала свою підтримку територіальної неподільності України – наприклад, ухваленням резолюції щодо прав людини в Криму в грудні 2016 року.

Однак резолюції Генасамблеї не є обов’язковими до виконання, вони декларують ставлення членів ООН до важливих світових проблем. У Раді безпеки, рішення якої обов’язкові до виконання, Росія має право вето і блокує будь-яку критику своїх дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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Основна ж увага на засіданні Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Голос Америки, буде прикута до виступу президента США Дональда Трампа, оскільки після того, як Трамп оголосив про поновлення санкцій проти Ірану, відносини ООН і США стали напруженими через загрози для прав людини.

Рік тому Трамп вперше виступив на Генеральній асамблеї ООН, і його теза про те, що Америка передусім відповідає прагненню інших країн ставити свої інтереси на перше місце, була позитивно сприйнята в ООН.

Наступного тижня аудиторія, перед якою виступатиме президент, можливо, буде налаштована більш скептично, пише аналітичний центр Council on Foreign Relations.

Протягом останнього року США відмовились від ядерної угоди стосовно Ірану, незважаючи на незгоду союзників. США вийшли з Ради ООН з прав людини. США також перевели посольство США до Єрусалима, припинили фінансування агентства ООН, яке підтримує палестинських біженців, а також оголосили про закриття палестинського представництва в Вашингтоні.

Цього місяця Сполучені Штати будуть головувати в Раді безпеки ООН. Натепер члени Ради не змогли узгодити програму роботи, що незвично для цієї установи, через питання, чи включати ситуацію в Нікарагуа, до порядку роботи, зазначають аналітики.

США також раніше оголосили про призначення спеціального засідання 26 вересня під головуванням президента Трампа, присвячене «порушенням Іраном міжнародного права».

Посол США до ООН Ніккі Гейлі пояснила, що президент «надає пріоритетного значення» притягненню Ірану до відповідальності, який має «встати і пояснити свої дії».

Напередодні засідання Генеральної асамблеї в Державному департаменті США оголосили основні пріоритети США для роботи цього органу: нерозповсюдження зброї, гуманітарна допомога, мир і безпека, протистояння тероризму та реформа ООН.

Зокрема, «президент та держсекретар наголосять на зусиллях США з забезпечення денуклеаризації Північної Кореї а також наголосять на зловмисних діях Ірану, включаючи підтримку тероризму, поширенню крилатих ракет, порушеннях прав людини та підтримку злочинного режиму Асада», заявляють у Державному департаменті США.