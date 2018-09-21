Порошенко їде до США 24 вересня – розповість про розірвання договору з Росією

Президент України Петро Порошенко оголосив 21 вересня, що наступного понеділка, 24 вересня, вирушає до США, де візьме участь в роботі сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це інформує офіційний сайт глави держави.

Порошенко повідомив про своє доручення, щоб нота України про припинення Договору про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією була поширена як офіційний документ Генеральної асамблеї ООН для «того, щоб ні в кого не залишалося сумніву, що Україна остаточно відійшла від Радянської імперії і Російської імперії».

«За моїм дорученням сьогодні Міністерство закордонних справ України офіційно вручило Російській Федерації ноту про непродовження Договору про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією. Бо те, що є зараз у нас – дружбою назвати точно язик не повертається... Це є незаконна анексія Криму, це є агресія проти суверенної і незалежної Української держави і українського народу з боку країни-агресора Російської Федерації», – сказав Президент Петро Порошенко під час вручення 10-мільйонного українського біометричного паспорту в центрі надання адміністративних послуг.

Київ надіслав Москві ноту про відмову від пролонгації договору про дружбу. Про це 21 вересня повідомив на брифінгу в Києві міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

В Міністерстві закордонних справ Росії небажання України подовжувати договір назвали «антиросійським чадом» і «деструктивними кроками».

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Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року і нині є чинним. Він, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».

Документ був укладений на термін у десять років; у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна має офіційно сповістити Росію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до 30 вересня 2018 року.

Росія виступає різко проти нинішньої влади України, яка чинить опір російській гібридній агресії, і, за словами оглядачів і політологів, намагатиметься на майбутніх парламентських і президентських виборах в Україні привести до влади проросійські сили.