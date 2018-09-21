Трамп говоритиме про справу Скрипалів на Генасамблеї – посол США в ООН

Отруєння російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії на території Великої Британії стане однією з тем промови президента США Дональда Трампа на сесії Генеральної асамблеї ООН наступного тижня. Про це 20 вересня в ефірі телеканалу Fox News заявила посол США в ООН Ніккі Гейлі.

Президент США зверне увагу «на той факт, що ми були змушені вжити заходів щодо інциденту з участю росіян у Великій Британії», наголосила Гейлі, але не розповіла про інші деталі виступу Трампа в цьому питанні.

Іншими центральними темами промови Трампа стане ситуація навколо іранської ядерної програми, Північної Кореї та з інших питань. «Настав час провести справжню дискусію (щодо Ірану – ред.), і це те, що ви побачите, коли президент головуватиме на Раді безпеки», – додала Гейлі.

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Отруєння в березні Скрипалів, які після тривалого перебування в лікарні одужали, викликало дипломатичну кризу у відносинах між Великою Британією і ширше Заходом, з одного боку, і Росією, з іншого. Лондон звинуватив в отруєнні Скрипалів бойовою хімічною зброєю, яку почали розробляти в часи СРСР на території Росії, нинішню російську владу. Москва відкидає ці звинувачення.