На Генасамблеї ООН обговорять ситуацію на тимчасово окупованих територіях України – Порошенко

До порядку денного 73-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй включили пункт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Про це у Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

«На виконання мого доручення успішно проведена робота про включення до порядку денного 73-ї сесії ГА ООН нового пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Це дозволить крізь шквал дезінформації донести до світової спільноти істину щодо трагічних наслідків окупації РФ Криму та триваючої агресії на Донбасі. Дякую усім, хто підтримав», – написав він.

20 вересня під час щорічного звернення до народних депутатів Верховної Ради президент пообіцяв, що у своєму виступі на Генасамблеї ООН порушить, зокрема, питання розміщення миротворчого контингенту на Донбасі.

Раніше постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко повідомляв, що президент Порошенко виступить під час сесії Генеральної асамблеї ООН 26 вересня 2018 року, а візит загалом триватиме з 24 по 27 вересня.

Єльченко очікує, що, окрім миротворців, президент згадає про Голодомор, а також на Генасамблеї обговорюватимуть новий проект резолюції ООН, присвячений анексованому Росією Криму, що врахує, серед іншого, питання політичних в’язнів.

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Першу резолюцію на захист територіальної цілісності України Генеральна асамблея ухвалила ще в березні 2014 року, майже одразу після початку окупації півострова.

З того часу Генасамблея кілька разів підтверджувала свою підтримку територіальної неподільності України – наприклад, ухваленням резолюції щодо прав людини в Криму в грудні 2016 року.

Однак резолюції Генасамблеї не є обов’язковими до виконання, вони декларують ставлення членів ООН до важливих світових проблем. У Раді безпеки, рішення якої обов’язкові до виконання, Росія має право вето і блокує будь-яку критику своїх дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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