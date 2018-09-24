Адміністрація президента розкрила деталі візиту Порошенка до США

Адміністрація президента України повідомила 24 вересня про деталі візиту президента України Петра Порошенка до США. Метою візиту, який триватиме з 24 до 27 вересня, прес-служба Порошенка називає участь у 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Глава держави виступить з промовою у ході загальних дебатів, візьме участь у Саміті миротворчості ООН, проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу», – вказано в повідомленні. Які саме зустрічі заплановані в Порошенка, у повідомленні не вказано.

Також у планах президента України є зустріч з представниками бізнесових та ділових кіл США та з лідерами української громади та керівниками єврейських організацій США.

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Наприкінці минулого тижня до порядку денного 73-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй включили пункт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України.

20 вересня під час щорічного звернення до народних депутатів Верховної Ради президент пообіцяв, що у своєму виступі на Генасамблеї ООН порушить, зокрема, питання розміщення миротворчого контингенту на Донбасі.