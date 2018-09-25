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25 Вересень 2018, Київ 15:26
Новини | Міжнародні

Трамп заявив, що не планує зустрічі з Роугані під час Генасамблеї ООН

Президент США Дональд Трамп (л) та його іранський колега Хасан Роугані

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Президент США Дональд Трамп заявив 25 вересня, що не планує зустрічатися зі своїм іранським колегою Хасаном Роугані за лаштунками 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Попри запити, я не збираюся зустрічатися з президентом Ірану Хасаном Роугані. Можливо, колись в майбутньому. Я впевнений, що він дуже приємний чоловік!» – написав Трамп у своєму Twitter.

Президент США Дональд Трамп виступить 25 вересня на сесії Генасамблеї. Відносини з Іраном будуть однією з центральних тем цього виступу. У травні США відмовились від ядерної угоди з Іраном, незважаючи на незгоду союзників.

Також читайте: 73-тя сесія Генасамблеї ООН. Живий блог

Отруєння російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії на території Великої Британії також стане однією з тем промови президента США Дональда Трампа, повідомила 20 вересня посол США в ООН Ніккі Гейлі.

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