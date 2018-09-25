До Нью-Йорка уже прибула низка світових лідерів, зокрема, президент Південної Кореї Мун Чже Ін:
У понеділок 24 вересня Трамп підписав із ним нову угоду про вільну торгівлю між двома країнами, яку назвав «історичною віхою».
Сам президент США у своєму Twitter опублікував ось таке відео, присвячене відкриттю чергового засідання Генасамблеї:
Про те, як саме Дональд Трамп має намір вирішувати питання Ірану та КНДР на Генасамблеї ООН, пояснює українська редакція «Голосу Америки»:
Про що ж говоритиме очільник США, виступаючи на Генасамблеї?
Очікується, що серед тем, про які він має згадати у своєму виступі, будуть:
- отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії;
- ситуація навколо іранської ядерної програми;
- Північна Корея.
Про це ще 20 вересня повідомила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі.