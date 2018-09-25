Про що ж говоритиме очільник США, виступаючи на Генасамблеї?

Очікується, що серед тем, про які він має згадати у своєму виступі, будуть:

отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії;

ситуація навколо іранської ядерної програми;

Північна Корея.

Про це ще 20 вересня повідомила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі.