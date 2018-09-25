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25 Вересень 2018, Київ 10:43
Політика

Live Виступ Дональда Трампа на Генасамблеї ООН. Живий блог

Чого очікувати від промови очільника США?

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Коротко про головне

У Нью-Йорку відкривається 73-я сесія Генеральної асамблеї ООН. Серед її порядку денного буде і українське питання.

У вівторок, 25 вересня, президент США Дональд Трамп має виступити тут із промовою. Про що саме говоритиме американський лідер?

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До Нью-Йорка уже прибула низка світових лідерів, зокрема, президент Південної Кореї Мун Чже Ін:

У понеділок 24 вересня Трамп підписав із ним нову угоду про вільну торгівлю між двома країнами, яку назвав «історичною віхою».

Сам президент США у своєму Twitter опублікував ось таке відео, присвячене відкриттю чергового засідання Генасамблеї:

Про те, як саме Дональд Трамп має намір вирішувати питання Ірану та КНДР на Генасамблеї ООН, пояснює українська редакція «Голосу Америки»:

Про що ж говоритиме очільник США, виступаючи на Генасамблеї?

Очікується, що серед тем, про які він має згадати у своєму виступі, будуть:

  • отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії;
  • ситуація навколо іранської ядерної програми;
  • Північна Корея.

Про це ще 20 вересня повідомила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі.

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