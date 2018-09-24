Україна в ООН: Єльченко сказав, що варто зробити з переговорами в Мінську

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко повідомив, що, на його думку, варто зробити з переговорами у столиці Білорусі Мінську про врегулювання на окупованій частині Донбасу.

За його словами, треба «просто переносити цей майданчик у якусь іншу столицю». Як сказав Єльченко 23 вересня в ефірі телеканалу «Прямий», на його думку, «треба вже робити серйозні висновки» з позиції таких країн, як Білорусь чи Казахстан, які в ООН «хронічно» голосують проти українських ініціатив.

«Якщо ще можна зрозуміти голосування Сирії, Північної Кореї, – це просто сателіти (Росії – ред.), – але, так скажемо, наші сусіди, наші колишні партнери по СНД – я не можу зрозуміти, чому вони голосують проти», – сказав дипломат.

За його словами, зовсім дивний вигляд має, зокрема, позиція Білорусі, «яка скрізь говорить про те, що вони підтримують такий тяжкий для себе нейтралітет».

«Я особисто повністю підтримую, я не пам’ятаю вже, хто це пропонував, деякі групи депутатські у нас у Верховній Раді, що нам треба просто переносити цей майданчик із Мінська в якусь іншу столицю. За всієї моєї поваги до білоруської дипломатії, я не можу таку позицію зрозуміти: про яку нейтральність йдеться? І нехай вони на нас не ображаються, але факти на табло Генеральної асамблеї. Розмови розмовами, але тут є результат. Вони просто хронічно голосують проти будь-яких наших ідей, проти будь-яких наших пропозицій, навіть які не стосуються конфлікту з Росією. Це вже свідчить про певну позицію країни, з якої нам потрібно робити серйозні висновки», – наголосив Єльченко.

Білорусь опинилася серед лише 13 країн, які в Генеральній асамблеї ООН голосували 21 вересня проти включення до порядку денного пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Крім Росії, яка й здійснює окупацію, проти цього голосували також, зокрема, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Сирія чи Венесуела. Таку ж проросійську позицію Білорусь займала і при попередніх голосуваннях щодо українських ініціатив в ООН.

Водночас Білорусь, посилаючись на свою «нейтральну позицію», з 2014 року приймає в Мінську переговори Тристоронньої контактної групи про врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Пропозиції перенести ці переговори в інше місце лунали й раніше. Зокрема, в січні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який тоді відвідав США з офіційним візитом, заявив за підсумками переговорів із президентом США, що Дональд Трамп виступив із пропозицією перенести переговори щодо врегулювання конфлікту на сході України з Мінська в інше місце, і дав зрозуміти, що готовий надати послуги своєї країни.

Українські дипломати тоді відповіли, що готові змінити місце переговорів, але не бачать сенсу в перенесенні переговорів із Мінська в Астану, бо обидві країни належать до Євразійського економічного союзу під проводом Москви і однаково негативно голосують із таких питань, як порушення прав людини в окупованому Криму тощо. Зокрема, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв тоді, що проблема неефективності мінських переговорів – не в Мінську, а в небажанні Москви виконувати взяті на себе зобов’язання.