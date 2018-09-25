Навіщо Україні потрібний «Мінськ»?

Мінськ, як майданчик для переговорів щодо Донбасу, має залишитися: Росія – проти перенесення. Про це газеті «Известия» повідомили два російських дипломатичних джерела. Раніше глава МЗС України Павло Клімкін назвав «Мінськ» «в основному, профанацією», представник України в ООН Володимир Єльченко сказав, що «треба переносити переговори в іншу столицю». А представник України на переговорах Віктор Медведчук заявив: «профнепридатні та обмежені чиновники від української дипломатії зробили черговий «плювок» по білоруському МЗС». Навіщо «Мінськ» потрібен Україні? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили колишній представник України на переговорах у Мінську Роман Безсмертний та політолог, виконавчий директор міжнародного фонду «Відродження» Олександр Сушко.