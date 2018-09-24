Геращенко підтримала пропозицію Єльченка перенести переговори з Мінська

Уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко прокоментувала заяву постійного представника України в ООН Володимира Єльченка перенести мирні переговори з Мінська «до іншої столиці».

За словами Геращенко, сама вона давно підтримує цю позицію.

«Посилання на нейтральний статус Білорусі не витримує жодної критики, адже нейтральні країни (як це показало і нинішнє голосування про включення в порядок денний 73 сесії Генасамблеї ООН питання про окупацію Криму і Донбасу) бодай утрималися, проголосували жовтою кнопкою. Білорусь вчергове виступила одним фронтом з Росією і увійшла до ганебної «13», які проголосували проти, натиснувши червону кнопку. Це не нейтральна позиція. Це повне підігрування Москві», – заявила чиновниця.

Крім того, Геращенко нагадала про викрадення з білоруської території Павла Гриба, якого нині судять в Росії, та оголошення українців персонами нон-ґрата в Білорусі.

Це, на думку політика, дає підстави Києву шукати інший майданчик для проведення переговорів з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Білорусь, посилаючись на свою «нейтральну позицію», з 2014 року приймає в Мінську переговори Тристоронньої контактної групи про врегулювання на окупованій частині Донбасу.

В січні 2018 президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який тоді відвідав США з офіційним візитом, заявив за підсумками переговорів із президентом США, що Дональд Трамп виступив із пропозицією перенести переговори щодо врегулювання конфлікту на сході України з Мінська в інше місце, і дав зрозуміти, що готовий надати послуги своєї країни.

Однак українські дипломати тоді відповіли, що не бачать сенсу в перенесенні переговорів із Мінська в Астану, адже обидві країни однаково афілійовані з Москвою.