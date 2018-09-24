Переговори по Донбасу неможливі в містах ЄС: бойовики не отримають туди візу – Тишкевич

Переговори по Донбасу треба переносити з Мінська, заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в ефірі телеканалу «Прямий». На думку Єльченка, Білорусь не є нейтральною країною в українському питанні, тому необхідно переносити майданчик для переговорів в іншу столицю. Чи дасть це якийсь результат?

Через блокування Білоруссю українських резолюцій в Організації Об'єднаних Націй постпред України в ООН пропонує перенести переговори по Донбасу з Мінська. За словами Володимира Єльченка, Білорусь не дотримується нейтралітету і займає проросійський бік в українсько-російському конфлікті, через це переговори у Мінську не є дієвими.

«Зовсім дивно виглядає позиція Білорусі, яка постійно говорить, що підтримує такий для себе нейтралітет, тому що мінський майданчик – найкраща нагода для вирішення питання, і при цьому голосує проти нашої резолюції. Нам просто треба переносити цю площадку з Мінська в якусь іншу столицю. При всій повазі до білоруської дипломатії, я не можу зрозуміти, про яку нейтральність йдеться», – заявив Володимир Єльченко.

Мінськ і справді варто змінити на інший майданчик, вважає голова правління фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко, бо навіть у питанні порушення територіальної цілісності України Білорусь не може собі дозволити підтримати резолюцію.

«Очевидно, що це сигнал від України про її крайнє невдоволення позицією Білорусі. Україна може запропонувати інше місце, яке, з її точки зору, є нейтральним», – каже Яременко. Але наголошує: пропозиція Нурсултана Назарбаєва про перенесення майданчика в Казахстан Україні не підходить.

Казахстан, як і Білорусь, є військово-політичним союзником Росії, це учасники одного договору про безпек

«Казахстан, як і Білорусь, є військово-політичним союзником Росії, це учасники одного договору про безпеку, і голосують вони однаково проти територіальної цілісності України. Вони цілком солідарізуються з Росією», – каже Яременко. На його думку, логічно було б в перенести майданчик у Швейцарію, як в найнейтральнішу країну, щоб задовольнити і Україну, і Росію.

Перенесення місця переговорів навряд чи допоможе у вирішенні питань Донбасу, вважає політолог Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, бо представники угруповань «ЛДНР» не зможуть потрапити на переговори через санкції або відсутність віз.

«Такі переговори можливі лише в тих країнах, куди є в’їзд. Якщо йдеться про країни Євросоюзу, то ці люди повинні мати дипломатичні паспорти, або візу, ну а якщо це громадяни України – то безвізовий режим. Представники «ЛДНР» не будуть брати українські паспорти, а Росія їм не стане видавати інші. І як вони доїдуть? Тож це буде, може, і не союзник Росії, але держава колишнього Радянського Союзу», – каже Тишкевич.

На його думку, пропозиція України про перенесення майданчика переговорного процесу пов’язана не тільки з діями Білорусі в ООН. Це ще й момент економічного і політичного тиску на офіційний Мінськ, який покладає багато надій на те, що переговори проходять саме там.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)