Дрони атакували центр Грозного

Російський регіон Чечня 5 грудня зазнав атаки безпілотників. Під удар потрапив комплекс висотних будівель «Грозний Сіті», де розташовані, серед іншого, офіси державних структур. Пошкоджені кілька поверхів однієї з веж, виникла пожежа. Інформації про постраждалих чи жертви немає.

Це друга атака на республіку за тиждень. Мерія Грозного та голова регіону Рамзан Кадиров на момент публікації новини удари не коментували.

За інформацією джерела проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії, після атаки на «Грозний-Сіті» в столиці республіки сталося ще щонайменше чотири вибухи. Ці дані підтверджують у чеченському русі NIYSO. Там стверджують, що в місцевих школах скасували заняття. Вранці аеропорт Грозного повторно зупиняв роботу.

Одним із перших інформацію про атаку в Грозному опублікував опозиційний рух NIYSO. Активісти показали фотографії та відео з наслідками. На них видно, що серйозно пошкоджено щонайменше п’ять поверхів однієї з висоток. У комплексі, крім житлових квартир, готелів, ресторанів і торгових площ, розташовані офіси Ради безпеки Чечні, уповноваженого з прав людини, Рахункової палати, виборчої комісії, звертає увагу Astra. У NIYSO додають, що там також містяться офіси міністерства фінансів, міністерства туризму, департаменту зв’язків із релігійними та громадськими організаціями, відділення «Єдиної Росії» та дизайн-студія «особистого архітектора Кадирова».

Попереднього разу дрони вдарили по Чечні в ніч проти 2 грудня. Тоді, за даними з різних джерел, було пошкоджено порожню будівлю відділу поліції в Гудермесі та будівлю ФСБ в Ачхой-Мартані. Повідомлялося про двох постраждалих співробітників спецслужби, але офіційних підтверджень немає. Ще одна атака відбулася 27 листопада – ціллю було військове містечко в Байсангурівському районі Грозного. До редакції Кавказ.Реалії тоді ж надіслали запис із ударом у селі Борзой.