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«Нас обурює коли кажуть, що чеченці воюють за Росію»: чеченські добровольці про участь в обороні Бахмута

Зруйнований російськими атаками Бахмут. Донбас, Україна. 2023 рік F

Із січня не припиняються постійні обстріли і штурми український оборонних позицій навколо Бахмута. Серед інших російських підрозділів, найбільше втрат особового складу на цій найгарячішій ділянці фронту російсько-української війни зазнала ПВК «Вагнер» кухаря Путіна Євгена Пригожина. Ситуація для українських Сил оборони наразі дуже складна, бо Бахмут оточений уже з трьох сторін. Шляхи постачання українських підрозділів обстрілюються.

Незважаючи на це, українські сили продовжують чинити опір наступу. Серед підрозділів, що воюють на бахмутському напрямку, є чеченський добровольчий батальйон імені Шейха Мансура під командуванням Мусліма Чеберлоєвського.

Муслім Чеберлоєвський разом із бійцями очолюваного батальйону. (скріншот з відео)
Муслім Чеберлоєвський разом із бійцями очолюваного батальйону. (скріншот з відео)

Двоє бійців підрозділу в інтерв'ю кореспонденту редакції Кавказ.Реалії, опублікованому 6 березня, розповіли про ситуацію в місті, тактику російських штурмових груп та становище мирних жителів.

(цей текст можна прочитати чеченською мовою)

– Яка ситуація у Бахмуті?

– Армії противника наступає. Ідуть локальні сутички та тотальне цілодобове бомбардування міста.

Просто будинок за будинком, квартиру за квартирою обороняємо. Ідуть перестрілки між групами...

– А у місті ще залишаються цивільні?

– У частині підвалів ще залишаються нечисленні мешканці. На вулицях рідко можна зустріти людину. Швидше за все, якщо хтось іде набрати води.

Раніше, ті, хто ще залишався у Бахмуті, приходили до спеціального пункту, щоб взяти їжу, зарядити телефони і дізнатися новини.

У так званому «Пункті незламності» у Бахмуті, 27 лютого 2023 року
У так званому «Пункті незламності» у Бахмуті, 27 лютого 2023 року

Ми спілкуємося із цими людьми, всіляко допомагаємо. Віддаємо частину харчу, можемо принести води або нарубати дров.

Серед тих, хто ховається у підвалах, все ще залишаються проросійськи налаштовані люди

Нещодавно одна бабуся просила допомогти поховати чоловіка. Він помер три дні перед тим, а вона не могла його сама поховати, ніхто не допоміг.

Серед тих, хто ховається у підвалах, все ще залишаються проросійськи налаштовані люди. Вони чекають російську армію

– Яку зброю використовують проти вас?

– Російська армія проти оборонців Бахмута використовує усю зброю, яку має на озброєнні, крім ядерних бомб: дрони, танки, гармати, гаубиці, «Гради», «Урагани», «Смерчі», ракети різних модифікацій типу С-300 і не тільки.

– Яка ситуація у вашому батальйоні зі втратами?

– Загиблих у нашому батальйоні немає, але поранення бійці отримують нерідко. Є кілька тяжко поранених. У нас гарне укріплення. Сусідні будинок та двір по 100 влучень мають, але з нашим укриттям поки все гаразд.

Український військовослужбовець у місті Бахмуті Донецької області, 25 лютого 2023 року
Український військовослужбовець у місті Бахмуті Донецької області, 25 лютого 2023 року

А ось ті [підрозділи ЗСУ], хто вийшов з Бахмута на околицю в Часів Яр, у них ситуація гірша. Їх бомблять так само, але вони в стертому вже практично селі, де немає підвалів і немає де сховатися.

– Яку тактику використовують російські сили під Бахмутом?

– Група по п'ять-десять осіб пре, щоб захопити якийсь будинок, гине, за нею – наступна група. І так триває доти, доки вони закріпляться на якійсь ділянці. У них ціною великих жертв це потроху виходить, вони поступово заходять у місто.

Все-таки ми захищаємо Бахмут із листопада.

– У російських штурмових групах є кадировці?

- Під кадировцями, ви, напевно, маєте на увазі один із тисяч підрозділів ЗС РФ, тобто 141-й спеціальний моторизований полк у складі Росгвардії?

Цього підрозділу тут нема.

Мене обурює, коли виділяють чеченців – кажуть: «чеченці воюють за Росію»

Мене обурює, що у розмовах і у зведеннях виділяють чеченців – кажуть: «чеченці воюють за Росію», «кадировці». У Чечні усі структури влади – російські. Чому тоді не вирізняють представників інших народів, які воюють у складі російської армії?

Чечню забили, перетворили на рабську республіку, занурили у страх і відчай, а потім кажуть, що чеченці якісь особливі!

Жителі Чечні і дихати бояться, не те, що навіть подумати щось проти влади. Страх гірший, ніж за Сталіна.

Чечня: російський солдат дивиться на рів із тілами цивільних, жінок і дітей, які загинули під час зимових боїв за Грозний, а потім були ексгумовані для ідентифікації. 31 березня 1995 року
Чечня: російський солдат дивиться на рів із тілами цивільних, жінок і дітей, які загинули під час зимових боїв за Грозний, а потім були ексгумовані для ідентифікації. 31 березня 1995 року

Тут [під Бахмутом] кожен третій убитий вагнерівець із українським прізвищем, але ніхто не наголошує, що українці воюють проти України, що багато хто з Луганська та Донецька – за Росію.

У Бахмуті та Запорізькій області повно жителів, які вважають, що це війна Путіна проти Байдена. І це українці у незалежній державі!

Що не захотів поїхати в Україну? Не любиш Кадирова? Весь рід можуть вирізати

А чеченців на їхній батьківщині піддали геноциду, вони не мають вибору. Якщо послали воювати і він не виконає наказу, ви знаєте, що буде. Навіть не з ним самим... Можуть зґвалтувати його дружину, сестру, матір.

Що не захотів поїхати в Україну? Не любиш Кадирова? У такому разі можуть забрати все, піддати приниженню, роздягнути догола. Весь рід можуть вирізати!

Хлопчик на вулиці столиці Чечні, повністю зруйнованої артилерійськими обстрілами російської армії. Грозний, 1995 рік
Хлопчик на вулиці столиці Чечні, повністю зруйнованої артилерійськими обстрілами російської армії. Грозний, 1995 рік

Розповідь продовжує інший чеченський боєць із батальйону імені Шейха Мансура»:

– Бахмут перебуває під контролем України. Кільце оточення не замкнуте, йдуть запеклі бої за кожну хату, за кожен кут, за кожну вулицю. Для нас залишення Бахмута буде втратою, програшем.

В'їзд у Бахмут прострілюється. Була основна об'їзна дорога, але вона зараз під обстрілом. Наразі немає можливості безпечно в'їхати у Бахмут. Заїжджають у місто зараз на свій страх та ризик. Можна потрапити під обстріл ствольної артилерії.

Поки не буде наказу, ніхто з нас не відступить із Бахмута ні на крок

Будь-коли можуть накрити з РСЗВ (ракетних систем залпового вогню – ред.), з танків, мінометів і гармат. Ця небезпека з кожним днем посилюється. Сюди продовжують доїжджати волонтери.

Такого потоку волонтерів, як раніше, немає, але є сміливці. У Бахмуті залишилися лише ті, хто не хоче їхати.

Поки не буде наказу, ніхто з нас не відступить із Бахмута ні на крок. А щодо оточення – ні, ми цього не боїмося. Як казав наш полководець Байсангур Беноєвський (чеченський полководець ХІХ століття – ред.), «якщо вони нас оточили, їм від нас нема куди подітися».

Безпосередньо наш підрозділ полонених не брав, але у сусідніх було таке.

Бої йдуть на околицях, застосовують проти нас і стрілецьку зброю, і артилерію, дрони, гранатомети, автомати.

За останній місяць українські сили збили два російські винищувачі-бомбардувальники

За останній місяць українські сили збили два російські винищувачі-бомбардувальники, які прилетіли, щоб розбомбити наші позиції. Кожен літак коштує мільйони доларів, це дорого, тому після кількох збитих вони піднімають літаки дуже рідко, лише у критичних ситуаціях.

Серед росіян воюють мобілізовані та зеки (ув'язнені, яких особисто завербував до ПВК «Вагнер» Євген Пригожин -ред.).

Безпосередньо наш підрозділ полонених не брав, але в сусідніх трапляється. Хто до нас живим встигає дійти, того беремо в полон.

В юності я пережив бомбардування села Бамут у Чечні

Своїх поранених ми у будь-якому разі евакуюємо, навіть якщо доводиться з боєм.

У юності я пережив бомбардування села Бамут у Чечні (у 1995–1996 роках там точилися запеклі бої – ред.), я родом із тих місць. Назва майже однаково звучить. І тепер я воюю тут і також проти Росії.

Штурм села Бамут російською армією. Чечня, 24 травня 1996 року
Штурм села Бамут російською армією. Чечня, 24 травня 1996 року

У Бахмуті немає і половини тієї інтенсивності боїв, які йшли у Бамуті. Там випалювали кожен метр землі. Плюс бомбардувала авіація.

У Бахмуті справді підвищена інтенсивність стовбурової артилерії. Але над містом не можуть зараз літати літаки та гелікоптери, авіаудари не завдаються. А в Бамуті, і взагалі в Ічкерії, ніякої протиповітряної оборони не було, російські літаки та гелікоптери відчували себе у небі дуже вільно.

Бійці російського спецназу зібралися навколо місця, де на огляд виставили тіла загиблих оборонців села Бамут. Є і живі...Чечня, травень 1996 року
Бійці російського спецназу зібралися навколо місця, де на огляд виставили тіла загиблих оборонців села Бамут. Є і живі...Чечня, травень 1996 року
  • Прихильники незалежності Чечні воюють на боці України, починаючи із 2014 року, коли Росія окупувала Крим, а на Донбасі створила гібридні угруповання «ДНР» та «ЛНР».
  • Від початку широкомасштабного вторгнення кількість вихідців із Чечні, або як вони себе називають «ічкерійців» у лавах української Сил оборони значно збільшилася. Сьогодні до складу Міжнародного легіону Збройних Сил країни входять три батальйони чеченців, ще один воює як добровольчий підрозділ.
  • Ставленик президента Росії Путіна очільник Чечні Рамзан Кадиров обіцяв мільйон доларів за інформацію про місцезнаходження командирів цих підрозділів.
  • Після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України у 2022 році про намір боротися за незалежність заявили представники кількох республік Північного Кавказу. Політичний поштовх цьому процесу дав Київ, коли у червні у Верховній раді України було створено міжфракційну групу «За вільний Кавказ». З того часу про намір відстоювати суверенітет у різних форматах заявили представники народів Чечні, Дагестану, Кабардино-Балкарії, Калмикії та Інгушетії, повідомляє Кавказ. Реалії.

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