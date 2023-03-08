У ISW припускають нестачу механізованих сил у армії РФ для просування за межі Бахмута

В американському інституті вивчення війни (ISW) припускають, що російським військам не вистачає необхідних механізованих сил для просування за межі Бахмута, а тактичні «штурмові загони», які використовуються для штурму міста, ймовірно, не здатні вести маневрені бої.

«Недавнє просування росіян у міських районах Бахмута демонструє, що російські сили можуть забезпечити собі обмежені тактичні переваги фронтальними штурмами під проводом піхоти. Російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для проходження доріг (які, ймовірно, дуже укріплені) на захід від Бахмута», – кажуть американські аналітики.

Вони вказують на те, що децентралізація структури російських військ у бік невеликих штурмових загонів із використанням спрощеної тактики, у поєднанні зі зростанням втрат серед найбільш ефективних російських військ, ймовірно, значно обмежить «здатність армії РФ належним чином використовувати будь-які шляхи просування, відкриті захопленням Бахмута».

«Російські війська навряд чи здобудуть більше, ніж тактичну перемогу після 10 місяців штурмів», – наголошують аналітики.

Вранці Генштаб ЗСУ заявляв, що штурм Бахмута військами РФ триває.

В інтерв’ю американському CNN президент України Володимир Зеленський заявив, що, якщо війська РФ отримають контроль над Бахмутом, то в них буде «відкрита дорога» для захоплення ключових міст на сході України.

На останньому засіданні Ставки військово-політичне керівництво країни вирішило продовжувати оборону Бахмута.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.