Штурм Бахмута військами РФ триває – Генштаб

Війська РФ основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

«Продовжують (війська РФ – ред.) безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку армія РФ, попри значні втрати, і далі штурмує Бахмут.

6 березня президент Володимир Зеленський заявив, що військово-політичне керівництво країни вирішило продовжувати оборону Бахмута.

Читайте також: Українські сили, схоже, змогли стабілізувати периметр оборони під Бахмутом – розвідка Британії

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.