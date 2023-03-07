Українські сили, схоже, змогли стабілізувати периметр оборони під Бахмутом – розвідка Британії

Оборона Бахмута продовжує виснажувати сили з обох боків, йдеться в зведенні Міністерства оборони Великої Британії на основі даних розвідки 7 березня.

«Протягом вихідних українські війська, ймовірно, стабілізували свій оборонний периметр після попереднього російського просування на півночі міста», – йдеться в ньому.

Розвідка вказує на те, що російський удар близько 2 березня знищив міст на «єдиному асфальтованому шляху постачання» до Бахмута, який лишається під контролем України.

За припущенням відомства, використання розмитих ґрунтових доріг може уповільнювати постачання українських підрозділів.

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«Публічні суперечки між групою «Вагнер» і російським міністерством оборони щодо розміщення боєприпасів підкреслюють складнощі з забезпеченням великої кількості особового складу та боєприпасів, потрібних для підтримки їхньої поточної тактики», – додають у розвідці.

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський 6 березня заявив, що бої за Бахмут на Донеччині досягли «найвищого рівня напруження».

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута в п’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

В американському інституті вивчення війни (ISW) припустили, що, якщо російським військам вдасться взяти Бахмут, вони можуть спробувати відновити наступ на Костянтинівку чи Слов’янськ, але зіткнуться з нестачею живої сили і зброї.

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Міністр оборони США Ллойд Остін 6 березня заявив, що навіть якщо російським військам найближчим часом вдасться захопити місто Бахмут, це не означатиме перелому в ході бойових дій.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.