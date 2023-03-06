Росія втрачає поблизу Бахмута в 5 разів більше солдатів, ніж Україна – НАТО

На кожного українського солдата, загиблого під час захисту Бахмута, російські сили втратили щонайменше п’ять. Таку оцінку, як повідомляє CNN, дав 6 березня з посиланням на дані розвідки НАТО високопоставлений чиновник Північноатлантичного альянсу.

Чиновник говорив із журналістами на умовах анонімності, оскільки йому не дозволяється обговорювати дані розвідки. Попри сприятливе співвідношення, дані свідчать, що Україна зазнала значних втрат, захищаючи місто.

Українські чиновники неодноразово стверджували, що ЗСУ завдають великих втрат російським військовим під час їхніх спроб захопити Бахмут.

«Наші захисники завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість транспортних засобів, змусили використати найкращі підрозділи угруповання «Вагнера» та зменшили наступальний потенціал противника», – заявив генерал-полковник Олександр Сирський, командувач українських сухопутних військ після відвідування Бахмута 5 березня.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) також заявляв, що зусилля Росії щодо захоплення Бахмута значно погіршили здатність російських військ до наступальних дій.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Як повідомили в Офісі президента України, під час засідання Ставки верховного головнокомандувача 6 березня її учасники детально розглядали ситуацію в Бахмуті.

«Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті», – йдеться в заяві ОП.