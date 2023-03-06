У ISW оцінили розвиток боїв за Бахмут для українських та російських військ

В американському інституті вивчення війни (ISW) припускають, що, якщо російським військам вдасться взяти Бахмут, вони можуть спробувати відновити наступ на Костянтинівку чи Слов’янськ, але зіткнуться з нестачею живої сили та зброї.

«Українські сили, ймовірно, здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті, хоча оцінювати наміри України щодо повного відходу з міста ще зарано. Українські війська можуть відступати зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка, враховуючи останні геолокаційні кадри руйнування залізничного мосту через річку в північно-східному Бахмуті 3 березня», – кажуть американські аналітики.

Вони вказують на те, що російські військові кореспонденти та блогери стверджували, що російські війська захопили східну, північну та південну частини Бахмута 5 березня, але ISW наразі не може незалежно підтвердити ці заяви.

«Українські війська навряд чи відступлять із Бахмута одразу й можуть продовжити поступовий відхід із бойовими діями, щоб виснажити російські сили продовженням війни в міських боях. Російські війська навряд чи зможуть швидко отримати значні територіальні здобутки під час ведення війни в міських боях, яка зазвичай надає перевагу тим, хто захищається, і може дозволити українським силам завдати значних втрат наступаючим російським підрозділам, навіть якщо українські війська активно відступатимуть», – йдеться у звіті ISW.

Експерти кажуть: міські бої в Бахмуті можуть ще більше погіршити вже виснажені російські змішані сили подібно до того, що було при відході ЗСУ від лінії Сєверодонецьк-Лисичанськ, що фактично завершило російські наступальні операції в Луганській та Донецькій областях влітку 2022 року.

«Російські війська наразі не мають живої сили та техніки, необхідної для підтримки масштабних наступальних операцій для відновлення наступу на Краматорськ і Слов’янськ, не кажучи вже про багаторічну кампанію по захопленню всієї Донецької області. Значні російські наступальні операції навколо Вугледара чи інших місць на заході Донецької області також викликають великі сумніви. Росії доведеться мобілізувати значно більше особового складу та фундаментально трансформувати свою військову промисловість, щоб мати можливість підтримувати такі операції. Ймовірна тривала невдача російських військових досягти вирішальної перемоги в Донецькій області, напевно, викличе дедалі більше гніву з боку ультранаціоналістичної провоєнної спільноти Росії», – наголошують аналітики.

Вони роблять припущення, що «російський наступ із захоплення Бахмута, ймовірно, досягне кульмінації незалежно від того, захоплять російські війська місто чи ні, і російським військовим, ймовірно, буде важко підтримувати будь-які подальші наступальні операції протягом кількох місяців».

«Ймовірно, російським силам не вистачає можливостей для подальшого суттєвого зміцнення в районі Бахмута без відтягування сил з іншої ділянки лінії фронту», – кажуть в ISW, і додають – армії РФ бракує бойової потужності, щоб підтримувати більш ніж один одночасний наступ.

«Російські зусилля проти Бахмута не сприяють досягненню оперативних чи стратегічних цілей російської армії на полі бою, а сильна українська оборона в околицях підриває будь-яке тактичне значення, яке захоплення Бахмута, ймовірно, має для російських сил. Українські сили, ймовірно, матимуть можливість перехопити ініціативу на полі бою та почати контрнаступ, коли російські зусилля навколо Бахмута досягнуть кульмінації до або після взяття міста», – повідомляють аналітики.

Також у ISW припускають, що у подальших наступальних операціях збройні сили Росії в найближчі місяці будуть спиратися на нерегулярні військові формування, зокрема на «вагнерівців», – у атаках піхоти.

«Після захоплення Бахмута російські сили матимуть вибір з двох напрямків просування, але, швидше за все, їм буде важко підтримувати наступальні операції та досягати будь-яких значних успіхів… Російські війська можуть спробувати просунутися на захід уздовж шосе T0504 до Костянтинівки або на північний захід уздовж E40 до Слов’янська. Але потужні українські укріплення в обох напрямках, ймовірно, завдадуть значних втрат наступаючим російським силам і змусять такі зусилля припинити передчасно», – припускають аналітики Інституту вивчення війни.

В офіційних зведеннях Генерального штабу ЗСУ наразі жодних вказівок на ймовірний відхід із Бахмута немає. Вранці Генштаб лише повідомляє, що на Бахмутському напрямку армія РФ не припиняє спроб штурмувати Бахмут та навколишні населені пункти.