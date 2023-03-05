Оборона Бахмуту триває, армія РФ намагається також атакувати біля Білогорівки – Череватий

Сили оборони продовжують обороняти Бахмут, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

Коментуючи повідомлення про нібито намір українських військ залишити місто, він звернув увагу на те, що «ніхто не анонсує відходів» із позицій.

«Весь день сьогодні спростовую ці питання. Сили оборони – ЗСУ, прикордонники, підрозділи Нацгвардії – тримають оборону в Бахмуті. Туди є змога доставляти боєприпаси, провіант, медикаменти, забирати звідти поранених», – сказав Череватий.

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Крім того, за словами речника Східного угруповання, російські війська також активні на Кремінному напрямку:

«Ворог намагається також там (у напрямку Кремінної – ред.) бути активним, проводити атакувальні дії, зокрема, за цю добу в районі Білогорівки, в районі Невського, Серебрянського лісництва також спостерігається активність навіть більша, ніж на Бахмутському напрямку, як він використовує артилерію і РСЗВ. Тільки за цю добу було 329 обстрілів різними системами, 14 боєзіткнень, і ворог все частіше використовує бронетехніку».

Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 березня повідомив про продовження російських штурмів Бахмута та «безуспішні наступальні дії» армії РФ в районі Білогорівки на Луганщині.