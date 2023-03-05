«Масштаб війни неймовірний»: командувач сил НАТО озвучив втрати армії РФ в Україні

Від початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила пораненими та вбитими понад 200 тисяч своїх солдатів і понад 1800 офіцерів, розповів генерал Крістофер Каволі, командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, повідомляє німецьке агентство DPА.

«Масштаб цієї війни неймовірний», – наголосив він на почесному обіді в мерії Гамбурга в п’ятницю, 3 березня.

За інформацією американського генерала, окрім особового складу, армія РФ втратила понад дві тисячі бойових танків. У середньому російське військо вистрілює 23 тисячами артилерійських снарядів щодня, уточнив Каволі.

На його думку, коли НАТО опиняється в складній ситуації, «жорстка сила» має бути аргументом.

«Якщо хтось приходить із танком, ви також повинні мати танк», – сказав Каволі.

Проте, за його словами, урок «холодної війни» полягає в тому, що точність зброї має значення. Також важлива виробнича потужність оборонної промисловості.

«У війні перемагає той, хто може виробляти найшвидше», – заявив Каволі.

Водночас генерал НАТО наголосив на важливості цивільного лідерства.

«Ми навчилися на цьому конфлікті, що цивільне лідерство є абсолютно необхідним. Воно може мобілізувати націю та надихнути партнерів», – пояснив Каволі.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 березня, від початку повномасштабного вторгнення понад рік тому Росія втратила понад 153 тисячі своїх військових.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.