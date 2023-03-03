Журналісти ВВС та «Медіазони» підтвердили загибель понад 16 тисяч військових РФ на війні в Україні

Російська служба BBC та видання «Медіазона» на підставі даних, отриманих із відкритих джерел, підтвердили загибель 16 071 російського військового на війні в Україні. Третина всіх цих втрат, як зазначають розслідувачі, припадає на добровольців, мобілізованих та ув’язнених.

За останні п’ять місяців з початку «часткової» мобілізації в Росії загинули 1366 мобілізованих громадян РФ, 1619 ув’язнених та 1760 добровольців, йдеться у спільному журналістському розслідуванні.

З жовтня до початку березня, як стверджують журналісти, на війні в Україні загинуло 1314 мобілізованих, а ще 52 мобілізовані померли на території Росії, перебуваючи в пунктах збору або у військових частинах. При цьому реальні втрати серед мобілізованих, на думку журналістів, можуть бути набагато вищими, оскільки в багатьох повідомленнях про військових, які загинули в Україні починаючи з жовтня, не вказується їхній статус.

Водночас за кількістю втрат серед регіонів Росії лідирують Краснодарський край, Свердловська та Челябінська області. Більшість загиблих із Свердловської та Челябінської областей – це мобілізовані.

Загалом більшість втрат припадає на жителів економічно бідних регіонів. Так, відомо про 489 загиблих з Бурятії, про 491 загиблого з Башкортостану і про 449 загиблих з Дагестану. У той же час відомо лише про 107 загиблих із Москви.

Генеральний штаб Збройних сил стверджує, що Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 151 370 своїх військових. Росія офіційно не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.