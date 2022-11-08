Війська РФ зазнають «серйозних втрат» на Бахмутському і Авдіївському напрямках – Череватий

На Бахмутському і Авдіївському напрямках війська РФ зазнають «серйозних втрат», це позначається на їхньому моральному стані, заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.



«Донбас залишається головним епіцентром атаки нашого ворога. Бахмутський і Авдіївський напрямки зазнають найбільших атак. Ворог накидає артилерійськими системами всіх видів, мінометами та танками, проте він зазнає значних втрат і, як правило, ми не даємо йому просунутися вперед», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, на Бахмутському і Авдіївському напрямках Росія втрачає близько 100 військових щодоби.



«Це серйозні втрати. І це позначається на їхньому моральному стані. За нашими перехопленнями, ми знаємо, що на Авдіївському напрямку вони планували, що прибудуть офіцери-вихователі з Тихоокеанського флоту для того, щоб заспокоїти, (покращити) стан моральний, і допомогти», – додав Череватий.

Президент України Володимир Зеленський заявив про особливо важку ситуацію на Донеччині, де зберігається «надвисока» активність російських військ. За його словами, там війська РФ зазнають «надзвичайно масштабних втрат», але наказ у них не змінився – так само вийти на адмінмежу Донеччини.

Про найінтенсивніші бої нині тривають у Бахмуті й Соледарі на Донеччині, де українські військові відбивають за добу десятки російських атак, повідомляла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська намагаються «стерти з лиця землі» міста на Донеччині. За його словами, «місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку і в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці».