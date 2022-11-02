У Міноборони назвали епіцентр боїв, де українські військові відбивають десятки атак РФ

Найінтенсивніші бої нині тривають у Бахмуті й Соледарі на Донеччині, де українські військові відбивають за добу десятки російських атак, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Епіцентром цього тижня дійсно ми бачимо, що є Бахмут, Соледар і взагалі Донецький напрямок. Там варто сказати, що ворог здійснює, буває, за добу десятки атак, і ми їх відбиваємо. Там фактично відбувається такий взаємний рух обох сторін. І якісь населені пункти, якщо вдається ворогові там трохи просунутися вперед, то миттєво є реакція Сил оборони України, і ми миттєво повертаємо всі території. Це все відбувається динамічно», – сказала Маляр 2 листопада в ефірі національного телемарафону.

За її словами, Україна «жодного сантиметра землі не здає».

«Процес, який зараз відбувається, – це активні бойові дії, активні намагання ворога вийти на кордони Донецької області, і бої там тривають запеклі… Там дуже складна оборона зараз триває», – сказала заступниця міністра.

Маляр додала: якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це «як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які ми вже звільнили».

«Там тривають стабілізаційні заходи. Це дуже серйозні заходи всіх і Сил оборони, і сил безпеки. Тому зараз фактично це основне завдання», – сказала вона.

Вранці в Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За даними штабу, минулої доби українські військові відбили атаки російських загарбників біля 12 населених пунктів – Макіївка, Невське і Білогорівка на Луганщині, Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка на Донеччині.