ЗСУ відбили 12 атак і вразили 30 районів зосередження військ РФ – Генштаб

Російські війська ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, минулої доби українські військові відбили атаки російських загарбників біля 12 населених пунктів – Макіївка, Невське і Білогорівка на Луганщині, Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка на Донеччині.
Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі повідомляють, що ударів зазнали райони понад 25 населених пунктів, серед них – Краматорськ, Миколаїв, Полтава, Микільське Запорізької області та Павлівка на Донеччині.
З мінометів, з танків та артилерії різних типів російські війська обстрілювали райони населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.
Читайте також – ОК «Південь»: українські військові знищили три російські склади з боєприпасами
У Генштабі повідомляють, що українські військові вразили 30 районів зосередження російської живої сили, озброєння і військової техніки.
«Авіація Сил оборони України минулої доби завдала по ворогу 33 удари. Під ураження потрапили 26 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів та 6 інших важливих військових об’єктів противника», – йдеться у повідомленні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнили майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН (УВКПЛ ООН) від 24 лютого до півночі 30 жовтня верифікувало 6 430 випадків загибелі і 9 865 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
Із 1 до 30 жовтня УВКПЛ ООН зафіксувало 274 випадки загибелі і 769 випадків поранення цивільних внаслідок агресії Росії.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ