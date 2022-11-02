ОК «Південь»: українські військові знищили три російські склади з боєприпасами

Українські військові знищили три російські склади з боєприпасами на півдні України, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь» за підсумками 1 листопада.

За даними командування, йдеться про склади розташовані на Миколаївщині в Баштанському, на Херсонщині в Бериславському і Генічеському районах.

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 160 вогневих завдань. Забезпечено зменшення ворожого війська на 25 рашистів, 3 реактивні системи залпового вогню «Град», самохідну крупнокаліберну гаубицю «Акація», самохідну артиллерійсько-мінометну установку «Нона», зенітно-ракетний комплекс «Тор», 11 одиниць авто-бронетехніки, 3 склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах», – йдеться у повідомленні.

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30 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що у населених пунктах поблизу Херсону армія РФ здійснює заходи з підготовки до оборони.

Раніше на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили запевняли, що місту ніщо не загрожує, а наступ буде зупинено. Проте ця риторика змінилася. Нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні Сергій Суровікін 18 жовтня заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

Проте президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera заявив, що війська РФ не збираються відступати з Херсона, хоч і влаштували інформаційну операцію, щоб Україна перекинула туди війська з інших напрямків.