Армія РФ готується до оборони поблизу Херсону – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України повідомили вранці 30 жовтня, що у населених пунктах поблизу Херсону армія РФ здійснює заходи з підготовки до оборони.

«Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні «росгвардійців». За наявною інформацією, під час проведення заходів так званої «евакуації» з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що на території міста Нова Каховка Херсонської області російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

Перевірити ці дані в умовах війни неможливо.

У розвідці Великої Британії, яку 29 жовтня процитувало Міністерство оборони країни, вважають, що Росія, ймовірно, хоче у прискореному темпі вийти із Херсонщини, яку вона окупувала.

Днями президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera заявив, що війська РФ не збираються відступати з Херсону, хоч і влаштували інформаційну операцію, щоб Україна перекинула туди війська з інших напрямків.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що армія РФ продовжує «евакуюватися» із тимчасово окупованої території Херсонської області, незаконно вивозячи українське майно, навіть з лікарень.