«Мародерство – маркер армії РФ». Що окупанти вивозять з українського півдня?

Що вивозять російські окупанти з Херсонської та Запорізької областей? Яких масштабів набуває мародерство на окупованій частині півдня України? Чи відрізняються дії російських військових на Херсонщині від того, що вони чинили, як зафіксували правоохоронці, навесні на окупованій території Київщини, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

На окупованій частині Херсонщини продовжують фіксувати факти мародерства з боку російських військових, повідомила 15 жовтня поліція Херсонської області. За даними відомства, «російські військові викрадають автомобілі місцевих жителів та вантажівками вивозять майно з будинків та квартир».

Поліція повідомила, що фіксує всі злочини, скоєні російськими військовими, опитує місцевих жителів у звільнених населених пунктах та збирає докази. За усіма фактами відкриті кримінальні провадження за статтею про «порушення законів та звичаїв війни».

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський днями в ефірі національного телемарафону розповів, що, залишаючи Херсон, російські військові вивозять майно комунальних підприємств.

«Грабують житло херсонців»

Юрій Соболевський розповів «Новинам Приазов’я», що російські військові, крім майна державних і комунальних підприємств, вивозять також речі, які належать приватному бізнесу.

Вивозять майно комунальних, державних підприємств, грабують приватні підприємства. Є випадки зафіксовані, коли вони грабують житло людей

«Зрозуміло, що вони не мають можливості за короткий термін вивезти все, що представляє матеріальну цінність для них, але працюють вони з пролетарським масштабом. Вивозять майно комунальних, державних підприємств, грабують приватні підприємства. Є випадки зафіксовані, коли вони грабують житло людей, які виїхали тимчасово з Херсонщини. Тобто, коли вони знають, що немає свідків і ніхто не буде чинити опір, вони так само виламують двері, знаходять все, що може мати якусь цінність», – стверджує заступник голови облради.

Він переконаний, що великі об’єкти російські окупанти розграбовують за наказами своїх командирів.

«Вони в першу чергу займаються більш глобальними об’єктами, але необхідно розуміти, хто там є сьогодні. От саме про особовий склад цих «орків» (російських військових – ред.). Якщо їх командири мають там накази пограбувати якісь підприємства, комунальні, державні, то просто солдати, вони коли мають цю можливість, вони ж знищують і розграбовують все – від техніки до особистих речей, які б при здоровому глузді ніхто не брав, але вони, як сарана, все беруть», – каже Соболевський.

Політик зазначив, що логістичні шляхи, якими користуються російські військові, ще існують.

«Логістика в них дуже обмежена, але вона є. Не можна говорити, що вони не мають зараз можливості забезпечувати своє угруповання військове або не мають можливості вивозити. Вони постійно поновлюють і стан мостів, понтонну переправу, бо час від часу ЗСУ завдають ударів. Вони використовують плавзасоби, в тому числі ті, які були вкрадені у місцевих», – зазначив він.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Що кажуть в деокупованих селах?

Журналіст Іван Антипенко, який нещодавно відвідав деокуповані села Херсонської області, масові мародерства називає «маркером» перебування російських військових на окупованих територіях України.

Викрадали речі з будинків, де вони жили. Це от прямо всі говорять: про побутову техніку, пральні машини, телевізори. Люди кажуть, що вони забирали і килими

«В селах, які звільнили ЗСУ, люди розповідають, що росіяни масово викрадали автівки у людей цивільних, бо їм треба було для пересування, і так само викрадали речі з будинків, де вони жили. Це от прямо всі говорять: про побутову техніку, пральні машини, телевізори. Люди кажуть, що вони (російські військові – ред.) забирали і килими, і якісь такі дрібниці, здавалось би. Тобто, з одного боку, ми над цим сміємося десь, бо це так іронічно, що вони викрадають всюди, але насправді так і є. Тобто, людей пограбували, забрали те, що вони наживали роками. Звичайно, і гроші наживали, і мобільні телефони. От про ці випадки люди розповідають дуже часто і у різних селах», – каже Антипенко.

За словами журналіста, місцеві жителі вдавалися до різних способів, щоб приховати своє майно від окупантів.

Худобу забирали в людей. Наприклад, приходили та казали, що їм треба м’ясо, от у кого є корова

«Не ходили вулицями з мобільними телефонами, не носили гроші, навмисно, наприклад, виймали якісь запчастини з автомобілів. Коли приходили російські військові та казали, що їм потрібна машина, люди відповідали, що вона поламана чи щось таке. Ті натомість вимагали, щоб люди ремонтували машини. Ремонтували для того, щоб вони їх потім забрали, це мені таке розповідали. Худобу забирали в людей. Наприклад, приходили та казали, що їм треба м’ясо, от у кого є корова чи, наприклад свині, чи якась інша худоба, і їх теж забирали», – переказує Антипенко.

Чи були останки князя?

24 жовтня стало відомо, що російські окупаційні сили демонтували і вивезли з Херсону пам’ятники адміралу Федору Ушакову та полководцю Олександру Суворову. За кілька днів, 26 жовтня, очевидці помітили, що зник також пам’ятник князю Григорію Потьомкіну, про що свідчать оприлюднені у соцмережах фото. А так званий «губернатор» окупованого регіону Володимир Сальдо повідомив, що призначена Росією «влада» вивезла з Катерининського собору в Херсоні останки князя Григорія Потьомкіна.

повідомив, що призначена Росією «влада» вивезла з Катерининського собору в Херсоні останки князя Григорія Потьомкіна. Призначений Росією так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» окупованої частини Херсонщини Кирило Стремоусов у своєму відеозверненні 24 жовтня зазначив, що вивезені пам'ятники начебто повернуть, коли не буде «загрози обстрілів».

Краєзнавець із Херсону Андрій Лопушинський вважає, що російські окупаційні сили вивозять пам’ятники з міста з пропагандистською метою.

Історичної чи художньої цінності для окупантів ці пам'ятники не представляють, але це для них може бути символом того, що вони не дарма покинули Херсон

«Я думаю, що історичної чи художньої цінності для окупантів ці пам'ятники не представляють, але це для них може бути символом того, що вони не дарма покинули Херсон, там вони хоч щось «врятували». Тобто, вони потім скажуть, що, от бачите, ми врятували пам’ятник, а не просто втекли з Херсону», – каже краєзнавець.

Він переконаний, що все це робиться для пропаганди.

«Я бачив вчора список того, що вони збираються зробити, і там був такий пункт, що церковні книги треба передати у війська. Ну це також той самий елемент пропаганди, що ми не просто вкрали якісь предмети, а це для наших воїнів, ну і вся їхня агітація. Тобто, я думаю, що це не для того, щоб нажитися, а просто для того, щоб зберегти своє обличчя, що начебто вони щось зробили», – додав Лопушинський

Днями деякі російські телеграм-канали почали розповсюджувати список цінностей, які окупанти мають у першу чергу вивезти з Херсону. Цей перелік не затверджений кимось із представників російських окупаційних сил, втім, у ньому зазначено, що «евакуації» підлягають пам’ятники Потьомкіну, Ушакову, Суворову, церковні цінності, експонати Херсонського краєзнавчого, художнього музеїв, а також цінності місцевих театрів і бібліотек.

Краєзнавець ознайомився з цим списком і розповів, що його здивувало.

Наші краєзнавці всі знають, що його (тіла Потьомкіна) там немає, бо його звідти підняли ще на початку XX століття, але окупанти чомусь впевнені, що він там є

«Там перераховувались наші музеї, а мене здивувало тіло Потьомкіна, я чогось думав, що його там немає. Мені здається, що наші краєзнавці всі знають, що його там немає, бо його звідти підняли ще на початку XX століття, але окупанти чомусь впевнені, що він там є. Це було для мене найсмішнішим. А так усі інші пункти – це, звісно, наше культурне надбання, я, звичайно, не маю на увазі пам'ятники Потьомкіну і Суворову, а я маю на увазі бібліотеки – там були в списку музеї. Тобто те, що повинно бути нашим, вони вирішили забрати», – підкреслив Лопушинський.

Історик зазначив, що наразі невідомо, в якому стані перебувають експонати Херсонського краєзнавчого музею.

«По Краєзнавчому музею ми знаємо, що з 9 травня директорка музею почала офіційну співпрацю (з окупантами – ред.), почались агітаційні заходи проводити, виставки тощо. Це був такий старт, і потім він продовжився. А в якому стані колекція, досить складно сказати. Ті співробітники, які зараз там – близько 10 осіб, які співпрацюють з окупантами, ми не можемо в них запитати: «А що ви вивезли?». Бо вони й самі можуть не знати», – пояснив Лопушинський.

Він не виключає, що російські сили можуть вивозити культурні цінності через окупований Крим безпосередньо до Росії.

Музейники з Криму зараз працюють у херсонському музеї, відбирають експонати на вивезення

«От зараз київські археологи обговорюють тему того, що музейники з Криму зараз працюють у херсонському музеї, в тому плані, що відбирають експонати на вивезення, але вірогідність цієї інформації я також не можу довести. В принципі, звичайно, така схема завжди була – і в Другу світову війну приїжджали і відбирали експонати для вивозу. Так само роблять і зараз», – каже історик.

«Після кожної ротації – пограбування»

Мер Енергодару Запорізької області Дмитро Орлов розповів, що російські військові намагаються вивезти з окупованого міста «все, що тільки можливо».

Поки що грабують побутову техніку, прилади кухонні, ліжка, меблі і навіть радіатори для опалення квартир

«Що стосується мародерства, то ця історія – вона не нова, і ми вже кілька місяців бачимо, що якраз перед черговою ротацією персоналу, окупаційного, люди, виїжджаючи, забирають з собою все, що можуть нести фактично. Поки що грабують таку, скажімо так, побутову складову – побутову техніку, якісь там прилади кухонні, ліжка, меблі і навіть радіатори для опалення квартир. Після чергової ротації сплеск мародерства є прогнозованим», – стверджує мер.

Російських військових, які виїжджають з Енергодару, цікавлять переважно побутові речі і гроші, каже мер. Дмитро Орлов зазначив, що його не дивує така поведінка російських військових.

«Роблять, мабуть, тому, що в них ці продукти, товари є в дефіциті. Для того, щоб якісь «гостинці» привезти. І, мабуть, рівень культури та освіти не дозволяють їм оцінити загальну ситуацію, що це банальне мародерство, що вони порушують усі закони, що це приватна власність, що вони на території окупантами фактично є», – підкреслив мер Енергодару.

«Роблять, тому що можуть»

Журналіст Денис Казанський, який відвідав свого часу звільнені міста і села Київщини, розповів, до яких способів мародерства вдається російська армія.

«Насправді мародерство, яке вчиняє російська армія, російські військові, можна умовно поділити на два напрямки – це таке низове, стихійне мародерство, коли просто самі російські солдати грабують будинки, крадуть все, що вони можуть з собою просто вивезти. Інша справа, коли вже це більш організована історія, російське командування, ці окупаційні адміністрації займаються таким масштабним вивозом награбованого», – зазначив журналіст.

На його думку, дії російських військових на Херсонщині і Київщині відрізняються.

«Ми спостерігаємо на Херсонщині вже не таке мародерство, як на Київщині, коли солдати виходили і просто грабували людей. А таке вже більш організоване саме російською державою і їхнім гауляйтером. Тобто, вони вивозять пам’ятники, які стояли на вулицях Херсону, знімають їх з постаментів і вивозять. А вони називають це «евакуацією». Називаймо речі своїми іменами – це мародерство», – підкреслив Казанський.

«Також паралельно йде грабунок безпосередньо бізнесу, коли вивозять якісь матеріальні цінності. Це теж якась така ініціатива, я так розумію, офіцерів, генералів», – додав він.

Вони захопили цю територію, тепер грабують її, тому що, вочевидь, це і було основним мотивом – пограбувати, вкрасти, заробити на цьому

Журналіст вважає, що російські військові так вчиняють, оскільки відчувають безкарність на окупованих територіях.

«Роблять, тому що можуть. Вони захопили цю територію, тепер грабують її, тому що, вочевидь, це і було основним мотивом – пограбувати, вкрасти, заробити на цьому. В принципі ми не вперше бачимо таке явище. Наприклад, ті ж самі гітлерівці теж займалися розграбуванням тих територій, які вони захоплювали. Зараз російська армія робить абсолютно те саме в Херсоні, на Запоріжжі в тих містах, районах, які вони захопили», – наголошує Казанський.

Він зазначив, що вивезені з України культурні цінності можуть бути як у російських музеях, так і в приватних колекціях.

Це майно українських музеїв, і куди воно доходить, те, що вони вивозять, – це питання

«Наприклад, в Маріуполі вони (російські військові – ред.) знищили Краєзнавчий музей, він був розбомблений російськими снарядами, але щось там залишилося, і вони також намагаються вивозити. Куди все це йде, теж незрозуміло, з точки зору російського законодавства, це ніде на балансі не значиться. Тобто це майно українських музеїв, і куди воно доходить, те, що вони вивозять, – це питання», – підкреслив Казанський.

Журналіст вказує на те, що ніхто не може проконтролювати і промоніторити ці процеси, але для всього цивілізованого світу сам факт вивозу музейних цінностей – це вже є злочином та мародерством, каже він.

Російське керівництво ніяк не коментує інформацію стосовно пограбувань з боку армії РФ на окупованих українських територіях, попри численні свідчення та фотодокази.