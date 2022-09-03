«Приходять люди зі зброєю». Що відбувається з бізнесом в окупації?

Як російські окупаційні сили поводять себе з підприємцями на окупованій частині півдня України? Чи відомі випадки конфіскації майна українських бізнесменів? Як довго буде відновлюватися економіка півдня після закінчення війни? Це все зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Російські окупаційні сили у захопленій частині Херсонської області погрожують конфіскацією майна підприємцям, які не реєструються у створеній ними так званій «податковій» службі. Про це 20 серпня на своєму сайті повідомив Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Українські військові зазначили, що окупанти раніше розіслали підприємцям листи з вимогою стати на «облік» до 1 вересня. У підприємствах, що цього не зроблять, погрожували ввести так звану «адміністрацію» для зовнішнього управління. Тобто, фактично, бізнес відберуть, зазначили в Центрі національного спротиву. Військові закликали поставитися до цих погроз серйозно та виїжджати з окупації.

Крім того, російські окупаційні сили вирішили визнавати безгосподарними та передавати новим власникам «залишені» українські підприємства, які не перереєстрували у створеній окупантами «податковій». Про це 21 серпня повідомило російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на так званого «голову уряду Херсонської області» Сергія Єлісєєва , підконтрольного окупантам. За словами російського чиновника, вже ухвалене рішення та визначено порядок визнання безгосподарними таких підприємств, передачі їх на баланс до так званого «фонду державного майна Херсонської області» з подальшою передачею до зовнішнього управління тим, хто захоче керувати цими активами та кого так званий «уряд» буде вважати «гідними цього».

, підконтрольного окупантам. За словами російського чиновника, вже ухвалене рішення та визначено порядок визнання безгосподарними таких підприємств, передачі їх на баланс до так званого «фонду державного майна Херсонської області» з подальшою передачею до зовнішнього управління тим, хто захоче керувати цими активами та кого так званий «уряд» буде вважати «гідними цього». Єлісєєв також зазначив, що у власників нібито є можливість зберегти своє право на підприємство. Але існує обов'язкова умова – вони мають перереєструватися в «податковій», отримати «реєстрацію» і відкрити нові банківські рахунки. Голова окупаційного «уряду» також заявив, що процес переходу з гривні на рубль в окупованій частині Херсонської області може бути тривалим.

«Приходять люди зі зброєю»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що, за його інформацією, російські окупаційні сили проводять «перевірки» українських підприємств і вимагають перереєстрації.

Саме щодо конфіскації майна сьогодні немає підтверджених випадків

«Це неофіційні перевірки, немає жодних правових підстав, просто приходять люди зі зброєю і вимагають показати документи, щоб підприємці зареєструвались от у цьому «реєстрі», який вони створили, цей колабораційний «уряд» так званий. Саме щодо конфіскації майна сьогодні немає підтверджених випадків, але повідомлень про те, що було фактично пограбування – от таких випадків у нас дуже велика кількість. У першу чергу, це стосується підприємств, які виїхали за межі тимчасово окупованої Херсонщини», – повідомив Соболевський.



За його словами, окупанти найбільше розграбовують майно сільськогосподарських підприємств.

Є випадки, коли навіть не вивозять обладнання для того, щоб його встановити на іншому підприємстві, десь на території РФ, його просто знищують

«Насправді, це відбувається постійно та кількість пограбувань виробничих, зокрема, там дуже велика. При чому є випадки, коли навіть не вивозять обладнання для того, щоб його встановити на іншому підприємстві, десь на території РФ, його просто знищують і забирають якісь цінні метали. Тобто, просто варварство», – розповів політик.



Соболевський зазначив, що, за його даними, деякі підприємці погоджуються співпрацювати з російськими окупаційними силами. Також він розповів, що останнім часом, у зв'язку з активними діями Збройних сил України, російські військові посилюють тиск на жителів захопленої частини Херсонщини, але так званий «інтеграційний процес» до Росії відбувається повільніше.



«Ми бачимо це по фільтраційних заходах, по перевірках постійних документів, обшуках, затриманнях людей, проведенні інтеграційних реформ так званих. На мою думку, це, все ж таки, стримує цивільну владу окупаційну, бо вони зараз в тому стані моральному, що їм не до цього», – зауважив Соболевський.

«Ділять сфери впливу»

Міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук розповів, що в місті набуває популярності торгівля продукцією, привезеної з окупованого Криму.

Через один в гаражах відкривають кіоски, беруть в Криму продукти та торгують

«У нас в Олешках зараз через один в гаражах відкривають кіоски, беруть в Криму продукти та торгують. Тобто не треба вже оформлювати ніяких документів. З того, що я знаю по «ЛНР/ДНР», зараз всім дають можливість займатися бізнесом, а потім всіх ставлять «на лічильник» і всі платять гауляйтерам. Є такі, що кажуть «от 60% виїхало, їхнє майно залишилось, куди його, це ж нам будуть роздавати». От сидять, чекають, коли будуть роздавати», – розповів мер.



За інформацією Рищука, велика частина підприємців з Олешків закривають свій бізнес і виїжджають з окупації.



«Зустрічаюсь із нашими земляками, от якраз з одним таким зустрівся, він розповів: «мені сказали – йди працюй начальником ДАІ ДПС, а жінка хай перереєстровує приватне підприємство по російському законодавству, ми в цей же момент вирішили – ми виїжджаємо». Дуже багато таких», – запевнив Рищук.



Мер Олешків зазначив, що представники російських окупаційних сил досі ділять сфери впливу в захопленій ними частині Херсонщини.



«Тут спрацьовує внутрішня корупція, вони між собою не можуть розібратися. ФСБ-шники собі випрацьовують схему роботи, військові собі, місцева «влада», яка там встала, вони ж теж хочуть їсти, вони своє щось крутять. І тут є проблема, а десь і плюс, тому що вони між собою не можуть домовитися і десь затягується процес, коли нема у них єдиного бачення як це буде», – повідомив міський голова.

За словами Рищука, малий бізнес мало цікавить окупантів, на відміну від великого та середнього.

Ковальов придумав: якщо сільгоспбізнес не перереєструється по російському законодавству, землю в них будуть забирати

«Велика проблема з сільгоспбізнесом. Покійний Ковальов (народний депутат України, який пішов на співпрацю з окупантами на Херсонщині – ред.) придумав, якщо сільгоспбізнес не перереєструється по російському законодавству, землю в них будуть забирати. Він дуже любив землю, багато своєї землі в нього було. Ми бачимо, що зробили з аптеками в Херсоні – всі позабирали, зробили «державну аптечну компанію», тому що це цікавий бізнес. А маленькі бізнеси їх мало цікавлять», – запевнив мер.



Рищук також розповів, що сталося після приходу окупантів із бізнесом, яким володіла його родина.



«Моя сім'я володіла великим заміським комплексом. Його захопили росіяни та спочатку в них було бажання (розвивати справу – ред.). Вони взяли управителя та сказали: «Ми привеземо управителя, ти йому будеш розповідати, що робити, ми будем тут працювати, тут будуть дітки відпочивати». Потім щось у них змінилося, протягом двох тижнів вивезли все, навіть в ресторані плитку познімали. Така ситуація була і з сільгоспбізнесом – масово вивозили техніку, комбайни. Потім кажуть: «Ось Росія дала 5 комбайнів на прибирання», – розповів Рищук.

«Націоналізація» і збір «податків»

Підприємиця з окупованої частини Запорізької області на умовах анонімності розповіла «Новинам Приазов'я», що в цьому регіоні найбільшого тиску з боку окупантів зазнають власники сільськогосподарських підприємств.

«Змушують реєструватися, ніби там в Мелітополі є центр по реєстрації підприємств. Якщо ти не зареєстрував своє підприємство, то ти, по-перше, не зможеш продавати свою сільгосппродукцію взагалі ні по якій ціні. І, по-друге, якщо немає власника або власник є, але він не зареєструвався по законах Російської Федерації, то вони вважають, що тоді підприємства немає і його «націоналізують», – розповіла жінка.

Вона повідомила, що деякі підприємці «перереєстровують» свій бізнес на родичів літнього віку та виїжджають з окупованого регіону.

«Виїжджають діти, більш молоді та рухомі, а залишаються батьки чи рідня, бо люди поважного віку, їм важко лишити свої домівки. Вони, можна сказати, приглядають за бізнесом своїх дітей, племінників, своєї рідні. І вони йдуть на те, щоб зареєструватись у так званої нової «влади» лише для того, щоб його не «націоналізували». Люди вимушені це робити», – пояснила підприємиця.

Мешканка Запорізької області розповіла, що окупанти розповідали, що зібрані з місцевого бізнесу так звані «податки» спрямовують начебто на «обслуговування комунальних потреб» населених пунктів.

«Коли ще не було цього центру в Мелітополі, то на місцях у кожній міській раді прийшли нові так звані «керівники» та брали «податки», саме туди носили готівку. Вони обґрунтовували це тим, що банківська система не працює, рахунки не проходять, треба приносити готівку та ці гроші будуть використовуватися для обслуговування міста. А «податки», вони кажуть, «скільки ти платив в Україні, тепер ти платиш сюди в Росію»», – зазначила співрозмовниця.



Начальник Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб називає тиск на місцевих підприємців «неймовірним».

Менші підприємства, які мають невеликий дохід, закривають свій бізнес і сидять вдома

«Великі підприємства, елеватор, комбікормовий завод керівники цих підприємств повиїжджали. Тому туди зайшли зовсім інші люди, які просто відібрали ці підприємства без совісті, незважаючи на закони, ні на що. Середній бізнес, малий бізнес – це люди, які працюють в крамницях, на ринку. Їх теж змушують реєструватися. Хто реєструється, це середній бізнес більше, кому шкода кидати свої власні кошти, той йде на співпрацю. Менші підприємства, які мають невеликий дохід, закривають свій бізнес і сидять вдома, займаються сільським господарством, городництвом», – пояснив начальник військової адміністрації.



Чуб розповів, що у Токмаку на сьогодні працює хлібозавод. Підприємці аграрної сфери, які також залишилися в окупованому місті, не мають вигоди від ведення бізнесу на умовах окупантів.



«Сільгосппідприємства, керівники всі повиїжджали. Аграрії, які ще восени посадили пшеницю, зернові, тим, хто залишився, доводилось прибирати під відсоток 70 на 30. 30 залишали собі. Але дуже багато сільгоспвиробників сказали, що під такий відсоток немає сенсу працювати. Тому просто залишали свої поля», – згадав Чуб.



За його інформацією, окупанти обіцяють із зібраних «податків» нібито «фінансувати бюджетну сферу».



«Вони обіцяють з цих коштів платити зарплату вчителям, освіті, дитячим садочкам. Але я хочу сказати, що ці всі побори вони ж не є фіксованими. Вони не платяться в банк чи під якийсь підпис. Вони здаються в їхню канцелярію, і який там далі йде розрахунок, це тільки їм відомо. Тобто це просто хабарництво», – наголосив посадовець.



Для того, щоб отримати дозвіл на торгівлю на ринку російські окупаційні сили вимагають від місцевих жителів надати їм паспортні дані. Крім того, стягують так званий «ринковий збір», повідомив Чуб.

Якщо прийшов на ринок, то покажи свій паспорт, щоб людина була вже фіксована. Це і для майбутніх їхніх псевдореферендумів

«Сільгосппрацівників з мешканців села, які вивезли якісь залишки на ринок, заганяють на одну площину. Примусово стягують, як вони називають, «ринковий збір», незалежно відтого, у тебе там відро помідорів чи кілограм, це, по-перше. І не видається ніякий чек, куди ці кошти йдуть, на отримання рашистів (російські військові – ред.) чи, як вони кажуть «в майбутньому вчителям будемо платити». Другий момент, якщо прийшов на ринок, то покажи свій паспорт, щоб людина була вже фіксована. Це і для майбутніх їхніх псевдореферендумів, і для фейків, що мешканці України спілкуються з рашистами», – зазначив очільник військової адміністрації.



Чуб каже, що в окупованому Токмаку зараз використовуються дві валюти: українські гривні та російські рублі. В разі розрахунку карткою власники магазинів стягують відсоток.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Аграрний занепад

Голова комітету економістів України Андрій Новак розповів, що через окупацію територій, зокрема частини півдня, Україна зазнає значних економічних збитків.

Вони знищують, вони ще й грабують українських фермерів, аграрні компанії, крадуть зерно, крадуть практично все

«За різними оцінками, у 2022 році падіння ВВП України складає від 35 до песимістичних 55% ВВП країни. Це дуже великі втрати. Безумовно, самі великі втрати через території, які під окупацією. Ми бачимо, що вони тотально знищують всю інфраструктуру, житловий фонд, промислові й аграрні підприємства. Мало того, що вони знищують, вони ще й грабують українських фермерів, аграрні компанії, крадуть зерно, крадуть практично все. Безумовно, це прямі економічні втрати», – зауважив економіст.

Новак зазначив, що внутрішній український ринок відчуває дефіцит продукції, яку зазвичай постачали з південного регіону.

«Коли тих південних херсонських або миколаївських кавунів ми бачимо значно менше, фактично вони можуть поступати на внутрішній ринок України лише з невеликої неокупованої частини Херсонщини та Миколаївщини. Навіть внутрішній ринок відчуває дефіцит продуктів, які традиційно вирощувались і завозились з півдня України. Але після деокупації все, що вціліло, все, що можна буде зібрати у вигляді врожаю, піде на внутрішній ринок, перш за все», – запевнив експерт.

За даними економіста, минулого року майже половина прибутків України від експорту надійшла саме від аграрної сфери.

«За підсумками минулого, 2021 року, українській аграрний експорт складав 44% всього українського експорту, тобто майже половину. Безумовно, левова частка цієї продукції вирощувалась саме на півдні та на сході України. Втрата частини експорту та неможливість постачати навіть на внутрішній ринок з окупованої території, плюс грабунок, якій роблять росіяни, це сумарно дає нам дуже великі економічні втрати», – повідомив Новак.

Голова комітету економістів України зазначив, що відновлення української економіки після закінчення війни триватиме не один рік. Але є сфери, в яких зацікавлена не тільки Україна, а й міжнародні партнери, зокрема, аграрна, вважає Новак.