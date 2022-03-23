«Розстріляна» промисловість півдня України. Втрати та шанси на відновлення

Як російське повномасштабне вторгнення в Україну вплинуло на промисловість південного регіону? Що відбувається з підприємствами, які перебувають в зоні бойових дій або під контролем російських військ? Чи можна буде відбудувати зруйнований у Маріуполі завод «Азовсталь»? Це обговорювали в новому випуску проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Міністерство економіки України повідомило, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 40 українських підприємств переміщені з зони активних бойових дій за програмою релокації виробничих об’єктів. За повідомленням відомства, 18 компаній вже відновили свою роботу на новому місці. Найближчим часом потужності ще 299 компаній будуть доправлені до нового місця роботи, додає міністерство.

Водночас, як повідомляється, є й такі підприємства, що постраждали внаслідок обстрілів російської армії. Зокрема, зазнав руйнувань завод «Азовсталь» у місті Маріуполі. Але відбудувати його можливо. Про це 19 березня генеральний директор підприємства Енвер Цкітішвілі розповів у своєму зверненні. Він повідомив, що ще з 24 лютого, тобто з дня нового вторгнення Росії в Україну, керівники «Азовсталі» почали розробляти програму зупинки комбінату.

розповів у своєму зверненні. Він повідомив, що ще з 24 лютого, тобто з дня нового вторгнення Росії в Україну, керівники «Азовсталі» почали розробляти програму зупинки комбінату. Російська авіація 22 березня скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, через що місто зазнало ще більших руйнувань. Про це повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на дані полку «Азов».

Ситуація з морськими портами

В ніч на 22 березня російські війська обстріляли морський порт у Миколаєві. Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України. Внаслідок обстрілу портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Внаслідок обстрілу порту постраждав один із причалів і галереї одного з підприємств

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич в коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що внаслідок обстрілу морського порту постраждав один із причалів і галереї одного з підприємств, які працюють у порту. Сенкевич підкреслив, що «жодних військових об'єктів там не було».

Пресслужба Міністерства інфраструктури України повідомила, що через російську військову агресію станом на 21 березня «порти Миколаїв, Ольвія, Південний, Одеса, Чорноморськ частково здійснюють обробку наявного у причалів флоту і відвантаження залізницею та автотранспортом. Вхід і вихід суден тимчасово неможливий. Порти Маріуполь, Бердянськ, Скадовськ та Херсон тимчасово не працюють. Вхід і вихід суден тимчасово неможливий».

У Мінінфраструктури зауважують, що шлюзова інфраструктура Дніпра на південь від Києва перебуває в робочому стані, окрім Каховського шлюзу, який захоплений Росією.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в коментарі «Новинам Приазов’я» повідомив, що в тій частині міста, де розміщений Маріупольський порт, активні бойові дії не ведуться.

Порт є однією, а, мабуть, єдиною метою, окрім помсти, захопити інфраструктуру

«Вони порт сильно не атакують. Я так розумію, що вони мають на нього величезні плани, бо це найглибший порт за осадкою суден, які можуть заходити в порт на всій території Азовського моря. Порт є однією, а, мабуть, єдиною метою, окрім помсти, захопити інфраструктуру. В тій частині міста ще не тривають потужні бойові дії, тому там залишається найбезпечніший коридор для евакуації з міста», – розказав радник мера.

Чи є майбутнє у «Азовсталі»?

Попри заяви Росії, що метою її так званої «спецоперації» (як Росія називає своє вторгнення) в Україні не є цивільні об’єкти, російські війська щоденно обстрілюють цивільні і промислові зони, завдаючи значних руйнувань інфраструктурі. Одне з таких підприємств – завод «Азовсталь» у Маріуполі.



Хоча завод і зазнав руйнувань, але відбудувати його можна, певен генеральний директор підприємства Енвер Цкітішвілі. Про це він розповів у своєму зверненні 19 березня. Він повідомив, що ще з 24 лютого, тобто з дня нового вторгнення Росії в Україну, керівники «Азовсталі» почали розробляти програму зупинки комбінату.

Цкітішвілі зазначив, що від самого початку всі прилади автоматичного контролю за екологічним і технологічним напрямками роботи печей та батарей контролювалися співробітниками комбінату, які, попри чисельні обстріли міста, приходили на роботу. Таким чином роботу комбінату, за словами директора, «абсолютно безпечно зупинили».

Цкітішвілі також згадав, що востаннє «Азовсталь» був повністю зупинений 1941 року через війну проти нацистської Німеччини, а 1943 року після звільнення Маріуполя почалася розбудова.

Ми маємо інформацію щодо влучень російських снарядів на меткомбінат «Азовсталь», оцінити наслідки поки важко

Начальниця управління зі зв’язків з громадськістю групи «Метінвест» у Маріуполі Олена Махова в коментарі «Новинам Приазов'я» запевнила, що «фахівці підприємства зробили все необхідне, аби в місті не сталося техногенних аварій».

«Наразі можу повідомити, що ми маємо інформацію щодо влучень російських снарядів на меткомбінат «Азовсталь», оцінити наслідки поки важко. Про влучення у Металургійний комбінат імені Ілліча не надходило. Після перемоги України будуть проведені всі необхідні заходи, щоб максимально швидко відновити роботу підприємств і підтримати економіку України», – сказала Махова.

Вплив на економіку та прогнози

Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов повідомив «Новинам Приазов'я», що підприємства групи «Метінвест», яку пов’язують з найбагатшим українцем, за даними Forbes, Рінатом Ахметовим, формували третину економіки міста: «Підприємства напряму формують 30-35% економіки міста. Опосередковано це більше – із суміжними підприємствами».

Також Орлов зазначив, що робота Маріупольського порту теж «відчутно впливала на економіку міста».

«На порту працюють від 2800 до 3000 працівників, залежно від завантаження, і це теж великий вплив, звичайно, не такий великий, але теж великий вплив на економіку міста, звичайно, буде», – додав він.



Наразі важко назвати суму завданих Україні через дії агресора збитків, оскільки обстріли не припиняються, зауважують фахівці.

Директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко розповів «Новинам Приазов'я» про те, що закриття чи простій портів вже негативно впливає на українську економіку.

Також Богдан Устименко зазначив, що судноплавство в Україні через агресію Росії наразі майже повністю заблоковане.

«Станом на сьогодні відомо, що порти Бердянська та Маріуполя, на жаль, не працюють. Це пов'язано з відомими усім діями Росії, оскільки йдуть обстріли території України. Також відомо, що чорноморські порти також не працюють. Для нашої держави це дуже погано для економіки. Ми знаємо, що 58% усього експорту йде з України саме за допомогою морських портів. І взагалі 38% міжнародної торгівлі України з усіма державами також проходять через торговельні потоки через морські порти», – повідомив Устименко.



Він підкреслив, що ситуація в регіоні напружена, оскільки, як повідомляє влада України, 30% економіки зараз не працює. Ті ж, хто працює, шукають інші логістичні маршрути для доставки товарів як в Україну, так і в інші держави.

Кожен день простою українських портів, не тільки в Азовському, а і в Чорному морі – це мінус 40-50 млн доларів для бюджету українського і також для морського бізнесу

«За експортними підрахунками, кожен день простою наших українських портів, не тільки в Азовському, а і в Чорному морі – це мінус 40-50 млн доларів для бюджету українського і також для морського бізнесу. Тобто збитки від такої діяльності російської, незаконної, вони сягнули вже більше мільярда доларів США».



Політолог, директор Агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батозький каже, що теоретично розбомблені підприємства можна відновити, якщо «власники знайдуть можливість».

«Але в мене є сумніви, що вони на це підуть, тому що російський агресор навмисно знищив наші підприємства. Це абсолютно свідома тактика лрашистів» на знищення промислового потенціалу України. І тому мені здається, що врешті-решт будуть відновлені лише деякі сегменти виробництва. І, напевно, на якомусь одному майданчику. Здається, що для роботи на двох великих підприємствах в Маріуполі більше не буде ані людського ресурсу, ані можливості це робити взагалі», – пояснив він.

Батозський певен, що металургійні комбінати ніколи не зможуть працювати в умовах російської окупації.



«Тому що залізну руду тоді росіяни мали б везти з Росії. Це б підвищило собівартість продукції у багато-багато крат. Так само з коксованим вугіллям з шахт Донбасу. Якщо вони перебувають під українським контролем, то коксу не буде. Весь цей ланцюг не працює в умовах окупації, може працювати лише в рамках єдиної України, в кордонах 1991 року. І саме від цього залежить доля цих підприємств», – вважає політолог.



Наявним прикладом, за його словами, є «Донецький металургійний завод» і металургійні комбінати, розташовані на окупованій території Донбасу.

Російське масштабне вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру, чому є низка фото- і відеодоказів та свідчень очевидців.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​