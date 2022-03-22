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Авіація РФ скинула на Маріуполь дві надпотужні авіабомби – міськрада

Торговий центр, зруйнований у час масштабного вторгнення Росії до України. Маріуполь, 18 березня 2022 року

Російська авіація 22 березня скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, через що місто зазнало ще більших руйнувань, повідомляє Маріупольська міськрада.

«Ворог продовжує цинічно нищити український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби. Місто зазнало ще більших руйнувань. Вже вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть зрівняти його з землею та зробити з нього попелище мертвої землі», – заявила міськрада з посиланням на дані полку «Азов».

Раніше віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 22 березня основна увага буде зосереджена на евакуації жителів Маріуполя, постраждалого внаслідок російського вторгнення.

За її словами, для виїзду людей із Маріуполя до Запоріжжя сьогодні працюватиме три маршрути.

За даними міської влади, в місті, заблокованому російськими військами, загинули щонайменше 2,3 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води (ще напочатку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку.

Маріуполь: апокаліптичні образи міста в облозі (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Маріуполь: апокаліптичні образи міста в облозі (фотосвідчення)

Смерть і руйнування – звичайні події в Маріуполі, спустошеному невпинними російськими військових атаками, які тривають вже четвертий тиждень
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