Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Маріуполь: апокаліптичні образи міста в облозі (фотосвідчення)

Смерть і руйнування – страшна реальність у Маріуполі, спустошеному невпинними російськими військових атаками, які тривають вже четвертий тиждень.

За підрахунками, близько 300 000 жителів Маріуполя перебувають у пастці без води, електрики чи газу. Харчування не вистачає, а в’їзд у місто заблокований.

Попри військовий ультиматум Росії, віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук 21 березня заявила, що «ні про яку капітуляцію не може бути й мови».
Містяни готуються до спроби пішої евакуація зі зруйнованого російськими обстрілами Маріуполя, 20 березня 2022 року
1 Містяни готуються до спроби пішої евакуація зі зруйнованого російськими обстрілами Маріуполя, 20 березня 2022 року
Маріуполь, 20 березня, 2022 року
2 Маріуполь, 20 березня, 2022 року
Так прямо в парку чи на вулицях копають могили для людей, загиблих під час штурму міста Росією. Багато тіл тривалий час залишалися лежати там, де людей застала смерть, тому що збирати та ховати їх було надто небезпечно. Маріуполь, 20 березня 2022 року
3 Так прямо в парку чи на вулицях копають могили для людей, загиблих під час штурму міста Росією. Багато тіл тривалий час залишалися лежати там, де людей застала смерть, тому що збирати та ховати їх було надто небезпечно. Маріуполь, 20 березня 2022 року
Торговий центр, знищений російськими авіаударами. Маріуполь, 20 березня 2022 року
4 Торговий центр, знищений російськими авіаударами. Маріуполь, 20 березня 2022 року
Чоловік ховається від обстрілу за гаражем.&nbsp;Маріуполь, 20 березня 2022 року
5 Чоловік ховається від обстрілу за гаражем. Маріуполь, 20 березня 2022 року
Чоловік сидить обабіч дороги.&nbsp;Маріуполь, 20 березня 2022 року
6 Чоловік сидить обабіч дороги. Маріуполь, 20 березня 2022 року
Перевірка автомобілів жителів Маріуполя, які намагаються евакуюватися з міста. Маріуполь, 20 березня 2022 року
7 Перевірка автомобілів жителів Маріуполя, які намагаються евакуюватися з міста. Маріуполь, 20 березня 2022 року
Військовослужбовці Росії у формі без опізнавальних знаків керують бронетехнікою в Маріуполі 19 березня 2022 року &nbsp;
8 Військовослужбовці Росії у формі без опізнавальних знаків керують бронетехнікою в Маріуполі 19 березня 2022 року

 
Жінка готує їжу на відкритому вогні у житловому кварталі, пошкодженого російськими обстрілами. Люди намагаються розтопити сніг, щоб отримати питтєву воду.&nbsp;Маріуполь, 19 березня 2022 року
9 Жінка готує їжу на відкритому вогні у житловому кварталі, пошкодженого російськими обстрілами. Люди намагаються розтопити сніг, щоб отримати питтєву воду. Маріуполь, 19 березня 2022 року
Маріупольці намагаються виїхати з міста на автомобілі, один із пасажирів тримає&nbsp; ікону. На табличці у вікні написано: &laquo;Діти&raquo;.&nbsp;Маріуполь, 19 березня 2022 року
10 Маріупольці намагаються виїхати з міста на автомобілі, один із пасажирів тримає  ікону. На табличці у вікні написано: «Діти». Маріуполь, 19 березня 2022 року
Наслідки руйнувань, завданих російськими військами Маріуполю. 18 березня 2022 року
11 Наслідки руйнувань, завданих російськими військами Маріуполю. 18 березня 2022 року
Супутниковий знімок автомобілів з людьми, які намагаються евакуюватися з Маріуполя, 18 березня 2022 року
12 Супутниковий знімок автомобілів з людьми, які намагаються евакуюватися з Маріуполя, 18 березня 2022 року
Пошкоджені житлові будинки у Маріуполі, 18 березня 2022 року
13 Пошкоджені житлові будинки у Маріуполі, 18 березня 2022 року
Обгорілі внаслідок російських авіаударів багатоквартирні будинки. Маріуполь, 18 березня 2022 року
14 Обгорілі внаслідок російських авіаударів багатоквартирні будинки. Маріуполь, 18 березня 2022 року
Повз тіла загиблих у Маріуполі проїжджають автомобілі.&nbsp;17 березня 2022 року
15 Повз тіла загиблих у Маріуполі проїжджають автомобілі. 17 березня 2022 року
Жінка тримає клітку з птахом, очікуючи в машині на блокпосту 17 березня 2022 року
16 Жінка тримає клітку з птахом, очікуючи в машині на блокпосту 17 березня 2022 року
Люди ховаються від російських обстрілів у підвалі будинку, 17 березня 2022 року
17 Люди ховаються від російських обстрілів у підвалі будинку, 17 березня 2022 року

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG