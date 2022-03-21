Маріуполь: апокаліптичні образи міста в облозі (фотосвідчення)

3 Так прямо в парку чи на вулицях копають могили для людей, загиблих під час штурму міста Росією. Багато тіл тривалий час залишалися лежати там, де людей застала смерть, тому що збирати та ховати їх було надто небезпечно. Маріуполь, 20 березня 2022 року