Маріуполь: апокаліптичні образи міста в облозі (фотосвідчення)

Смерть і руйнування – страшна реальність у Маріуполі, спустошеному невпинними російськими військових атаками, які тривають вже четвертий тиждень.
За підрахунками, близько 300 000 жителів Маріуполя перебувають у пастці без води, електрики чи газу. Харчування не вистачає, а в’їзд у місто заблокований.
Попри військовий ультиматум Росії, віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук 21 березня заявила, що «ні про яку капітуляцію не може бути й мови».
За підрахунками, близько 300 000 жителів Маріуполя перебувають у пастці без води, електрики чи газу. Харчування не вистачає, а в’їзд у місто заблокований.
Попри військовий ультиматум Росії, віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук 21 березня заявила, що «ні про яку капітуляцію не може бути й мови».