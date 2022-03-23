У Миколаєві через нічні обстріли РФ загинули двоє цивільних – голова ОВА

Внаслідок російських обстрілів у ніч на 23 березня в Миколаєві загинули двоє цивільних жителів, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У відеозверненні у соцмережах він додав, що цивільні загинули внаслідок влучання снаряда в житловий комплекс.

Крім того, за словами Кіма, в місті триває комплектація Сил територіальної оборони.

«Наразі в області зареєстровано вісім батальйонів територіальної оборони. Продовжуємо реєструвати та комплектувати», – повідомив він.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.