Росія спробує взяти ЗСУ у велике оточення на Донбасі. Чи зможе?

Розвідка Міністерства оборони Великобританії повідомляє, що російські війська намагатимуться взяти в оточення українські сили на Донбасі. Радіо Донбас.Реалії коротко пояснює, про що йдеться і як можуть виглядати плани Росії на Донбасі.

Британська розвідка вважає, що агресор спробує загнати в пастку українські сили, які тримають оборону на сході країни. Про це йдеться у повідомленні відомства від 23 березня 2022 року.

За твердженням британців, пастка ця буде утворена за рахунок просування російських військ з півночі та півдня.

Сама ж розвідка Британії публікує ймовірну схему просування російських військ територією України станом на останню добу. Погляньмо на цю карту та уявімо собі, які плани щодо оточення українських сил на Донбасі може виношувати Росія:

З півночі

Російські війська кілька днів штурмували місто Ізюм та майже вщент зруйнували його. Однак взяти його так і не змогли. Справа у тому, що із захопленням Ізюму з боку Харківщини відкривається дорога на підконтрольну Україні частину Донецької області. Наступне після Ізюму місто – Слов’янськ, що залишається під контролем української влади. Після невдачі зі штурмом Ізюму російські війська намагаються обійти його із заходу й вийти на лінію Барвінкове-Лозова.

Про спроби наступу тут щодня повідомляє Міністерство оборони України.

На карті Міністерства оборони Великобританії, яку ми розглядаємо, цей напрям позначений стрілкою від Харкова на південь в обхід Ізюму.

З півдня

Окрім взяття в облогу Маріуполя, російські війська намагаються просуватися на північ від Мелітополя та Бердянська через Пологи та Гуляйполе.

У логіці спроб оточення українського угруповання наступною ціллю агресорів можуть бути міста Павлоград чи Покровськ, чи навіть просто шляхи, що проходять між ними. Через Покровськ наразі проходить єдиний відносно безпечний шлях, що з’єднує вільну частину Донбасу з рештою території України. Для оточення російським військам необхідно їх перерізати.

На підтвердження цих слів може говорити, наприклад, те, що 22 березня російські сили завдали ракетного удару по залізничних шляхах у Павлограді. Цим вони частково припинили залізничне сполучення з Донбасом. Ще два вузли, через які проходять залізничні шляхи на Донбас – Синельникове та вже згадана Лозова.

Просування з ОРДЛО

Тим часом російські війська намагаються наступати чи завдавати артилерійських, авіаційних ударів по українських військах з ОРДЛО. Одразу це відбувається на півдні у напрямку Маріуполя, в районі вже захопленої та знищеної Волновахи, біля Донецька від Мар’їнки до Авдіївки, у Луганській області.

Які це може мати наслідки

У разі втілення таких планів російського командування, спочатку можуть бути перерізані шляхи забезпечення українських військ та цивільного населення на Донбасі. Окрім того, можуть бути відрізані шляхи евакуації з найбільших підконтрольних Києву міст Донбасу, таких, як Краматорськ, Сєвєродонецьк, Слов’янськ та інші.

В оточенні можуть опинитися відразу кілька великих боєздатних угруповань ЗСУ, що до 24 лютого 2022 року перебували на Донбасі.

Що у армії Росії може піти не так

Якщо оцінити карту, то спадає на думку, що задум російського командування видається аж занадто масштабним. Враховуючи величезну територію, яку необхідно взяти у оточення, виникає питання, чи зможуть російські війська її утримати тими силами, що мають. Це накладається на те, що вони вже стикаються з проблемами у ймовірній спробі утворити це оточення, вже не кажучи про його утримання.

У разі оточення всередині нього залишаться досить великі українські підрозділи, що, очевидно, будуть з нього прориватися. Це може бути підтримано українськими військами і з зовнішнього боку кільця. Якщо про такий план вже відкрито кажуть розвідки інших країн, очевидно, що його розуміють і в українському військовому командуванні та спрямовуватимуть зусилля на недопущення цього варіанту розвитку подій.

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