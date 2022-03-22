США фактично підтвердили використання Росією гіперзвукової ракети системи «Кинджал» в Україні. Президент США Джо Байден у своєму виступі заявив, що Володимир Путін «притиснутий до стіни» через відсутність успіхів російської армії в Україні. І чим більше його «притискають», тим до більш агресивних дій він може вдаватися. Прикладом цього президент США назвав запуск гіперзвукової ракети. Тим часом, Міноборони РФ загрожує, що й надалі битиме по Україні гіперзвуковими ракетними – комплексами «Кинджал». Що це за система та як багато таких ракет у Росії?



Вперше Мінооборони РФ заявили про застосування ракети комплексу «Кинджал» 19 березня. Ціллю назвали склад ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області. Українські військові підтвердили ураження арсеналів у Делятині, але заявили, що ще не встановили тип зброї, який був використаний.



Плюсом є те, що їх небагато – Павло Лакійчук

Ракета системи «Кинджал» – це по суті модифікована ракета системи «Іскандер», говорить капітан 1-го рангу в запасі та керівник військових програм центру глобалістики «Стратегія ХХI» Павло Лакійчук. Пристосована вона для запуску з літака. За рахунок цього вона має більшу стартову швидкість та збільшує дальність нанесення удару. Після пуску вона діє вже, як «іскандерівська» ракета. Підіймається на висоту близько 30 кілометрів, а потім падає на ціль. Як і «Іскандер» та інші балістичні ракети вона досягає при цьому великої швидкості. Через що її складно збити системам ППО.

Якби в них було багато ракет та носіїв, тоді б це мало якийсь серйозний вплив на хід бойових дій

«Фактично нічого такого нового, з чим би наша країна вже не стикалася. Але від того не легше, бо це досить потужна та ефективна зброя. З плюсів є те, що їх небагато. Лише в 2018 році закінчилася їхня розробка. Також в них лише 4 літаки, які можуть нести по 1 ракеті. Коли вони розробляли ці ракети, то планувалося, що їх нестимуть літаки стратегічної авіації – Ту-95, Ту-160 та Ту-22М3. Касетами по 4 ракети. Якби в них було багато ракет та носіїв, тоді б це мало якийсь серйозний вплив на хід бойових дій», – говорить Павло Лакійчук.

Використання «кинджалів» (якщо їх дійсно використовували) може бути пов’язане із тим, що в них стає все менше «Іскандерів» та «Калібрів», продовжує військовий експерт. Ми можемо побачити, що вони використовують «Точки У», які вважалися списаними в їхній армії.

Використовують все, що є під рукою

«Тобто вони використовують все, що можуть. Все, що є під рукою. Аби завдати максимальної шкоди. Так, в них є ще багато авіації. Але через втрати вони обмежують її використання. Літаків хоч і багато, а підготовлених екіпажів – ні.

Також цими повідомленнями, що вони застосовують якісь супер ракети, вони намагаються нас залякати. Але не думаю, що після всього того, що вони зробили з нашими містами, нас якось можна залякати», – додає Павло Лакійчук.

Наслідки ракетного (можливо системи «Кинджал») обстрілу ТЦ у Києві

Такі ракети дуже важко перехопити системам ППО – Микола Бєлєсков



Можливе застосування системи «Кинджал» Росією викликало такий ажіотаж через те, що це доволі перспективна зброя, яку мало хто має, вважає аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков. За його словами, «фішка» таких ракет в тому, що їх складно перехопити через дуже високу їхню швидкість. Але є в них й негативний бік.

Їх в Росії дуже і дуже не багато

«Ця система досить штучний товар. Їх в Росії дуже і дуже не багато. Якщо їх і будуть використовувати, то вони закінчяться набагато раніше, ніж інші», – вважає Микола Бєлєсков.

Також на думку експерта, їхнє використання може бути елементом шантажу. Сигнал заходу, що Росія має таке озброєння і вже його використовує. І що замість звичайної боєголовки там може бути ядерна.

Російське широкомасштабне вторгнення в Україну розпочалося 24 лютого. За майже місяць боїв, за оцінкою західних розвідок, поставлені РФ військові цілі не були досягнуті. Останніми днями просування російських військ практично зупинилося.

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