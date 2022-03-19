Росія заявила про застосування проти України гіперзвукових ракет «Кинджал»

Російські військові заявили про застосування проти України гіперзвукових ракет комплексу «Кинжал» («Кинджал»). Про це 19 березня повідомив офіційний представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков.

«18 березня авіаційним ракетним комплексом «Кинжал» із гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищено великий підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області», – сказав Конашенков на брифінгу.

«Кинджал» – це авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Він створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів, при цьому долаючи всі системи протиповітряної та протиракетної оборони.

У попередніх повідомленнях російських військових ішлося, що на дослідно-бойовому чергуванні в Південному військовому окрузі перебувають 10 винищувачів-перехоплювачів у модифікації МіГ-31К «Кинжал». З квітня 2018 року вони несуть чергування над Каспійським морем.

Українська сторона наразі ніяк не коментувала заяви Міністерства оборони Росії.