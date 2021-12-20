Знаменитые американские ракеты могут быть поставлены Украине: «за» и «против»

В Украине давно уже просят США о продаже зенитно-ракетных комплексов «Patriot». Эти системы позволят обеспечить прикрытие и от авиации, и снизят уровень ракетной угрозы. Нужны ли эти ЗРК Украине сейчас, когда СМИ прогнозируют военное вторжение России? Радио Донбасс.Реалии узнало мнение военных экспертов.

Украинские власти настаивают на приобретении у США зенитно-ракетных комплексов «Patriot». Однако американцы опасаются, что такие поставки Кремль может расценить как провокацию, сообщили журналиcты CNN 17 декабря. Однако в США все же не исключили продажу ЗРК Украине.

Долгожданные ракеты

В Киеве уже не раз говорили о том, что вооруженные силы нуждаются в американских ЗРК:

Сентябрь 2015 года. Тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов высказался за развертывание систем ПРО на территории Украины;

высказался за развертывание систем ПРО на территории Украины; Август 2018 года. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый сказал, что Украина хочет купить у США три комплекса ПВО по 750 миллионов долларов за штуку;

сказал, что Украина хочет купить у США три комплекса ПВО по 750 миллионов долларов за штуку; Октябрь 2018 года. Президент Украины Петр Порошенко сообщил о планах купить в США системы ПВО;

сообщил о планах купить в США системы ПВО; Апрель 2021 года. Руководитель офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что ракеты «Patriot» должны быть в Украине;

заявил, что ракеты «Patriot» должны быть в Украине; Август 2021 года. Тогдашний министр МинВОТ Алексей Резников подчеркнул, что США должны расширить помощь Украине, в том числе, за счет развертывания систем ПВО даже путем размещения американских подразделений;

подчеркнул, что США должны расширить помощь Украине, в том числе, за счет развертывания систем ПВО даже путем размещения американских подразделений; Сентябрь 2021 года. Офис президента Украины опубликовал перевод материала американского портала Politico. Речь шла о возможной отправке в Украину системы противоракетной обороны «Железный купол».

Красная черта для России

В российских СМИ звучали разные мысли о размещении американских ЗРК в Украине. Например, RT приводит мысли Константина Сивкова, члена-корреспондента российской академии ракетных и артиллерийских наук: мол, Украине не дадут ракеты из-за неустойчивости и ненадежности киевского режима.

ЗРК не нужны, никто на Украину не собирается нападать

В том же материале военный эксперт Леонид Ивашов отмечает: «Безусловно, для Украины эти американские зенитно-ракетные комплексы не нужны, никто на неё не собирается нападать. Это чисто политический акт, и, по-моему, он подсказан именно из Вашингтона».

Это красная черт

А вот Андрей Коц на сайте «РИА Новости» пишет так: «… американцы вряд ли решатся развернуть системы ПВО на Украине. Это та самая красная черта, за которой последуют максимально жесткие действия России. А отправлять своих солдат гибнуть за Незалежную на Западе желающих нет».

Надо создавать не щит, а ракетное копье – Тарас Чмут

В Украине система противоракетной обороны отсутствует как таковая: есть система противовоздушной обороны в составе ВВС и противовоздушная оборона в составе сухопутных войск, поясняет Тарас Чмут, руководитель общественной организации «Український мілітарний центр».

Перехватывать баллистические ракеты у нас могут советские комплексы

«Перехватывать баллистические ракеты у нас могут советские комплексы: С-300В1, первые опытные образцы которого мы получили в начале 90-х. Но мы не получили вторую так называемую «большую ракету». Часть комплекса некомплектна, потому что советский ВПК его не успел доделать. И еще комплексы, которые у нас есть – С-300П, ПТ, ПС. БУК М1, «Торы» в сухопутных войсках, «Осы», «Тунгуски», «Стрелы», – они не способны перехватывать баллистические цели», – анализирует возможности украинских войск по перехвату баллистических ракет эксперт и добавляет: по перехвату крылатых ракет возможностей больше, ведь с ними могут справиться и С-300, и «Буки» и, теоретически, даже «Осы».

Какие российские ракеты сейчас угрожают Украине?

«Искандер», ракету «Кинжал» мы не способны перехватывать

«Баллистические ракеты, это, в первую очередь, «Искандер», мы не способны перехватывать. Гиперзвуковые ракеты, например, «Кинжал», мы не способны перехватывать. Крылатые ракеты («Калибр» и производные), в том числе авиационные Х-55, Х-555 и еще десяток разных советских ракет (Х-22, к примеру) мы ограниченно способны перехватывать», – сообщил Тарас Чмут.

Что касается американских ЗРК «Patriot», то, говорит, Тарас Чмут, Украина их просит с 2014 года. Но США не всем союзникам по НАТО их продают. Конечно, теоретически, Украина может купить комплексы, но это очень дорого, утверждает эксперт, и для примера приводит опыт Швеции: батарея (три пусковых установки, командный пункт, РЛС и сопутствующие комплектующие) без ракет обошлась в более 8 миллиардов гривен.

Но и это не решит проблем Украины, убежден Тарас Чмут: американские ЗРК работают в комплексе с другими системами, – а в Украине нет ни продвинутой системы целераспределения, ни авиации дальнего радиолокационного выявления.

А что делать?

надо просить переносные зенитно-ракетные комплексы «Stinger»

«Если мы говорим о том, что нужно от США, – надо просить переносные зенитно-ракетные комплексы «Stinger» для воздушных целей как фактор сдерживания в большой войне; ЗРК «Avenger» – «Stinger», установленные на «Хаммер». Это то оружие, которое США имеют и могут нам передать, и которое мы способны быстро освоить», – уверен военный эксперт.

Что касается противоракетной обороны, по мнению Тараса Чмута, Украина сейчас не может ничего здесь поделать. Поэтому нужна другая стратегия.

Надо направлять ресурсы не на ракетный щит, а на ракетное копье, на ракетно-реактивную программу

«Надо направлять ресурсы не на ракетный щит, а на ракетное копье, на ракетно-реактивную программу по созданию многофункционального ракетного комплекса, тактических систем «Вільха-М», берегового ракетного комплекса «Нептун» и других, возможно, более мощных комплексов с больше дальностью, которые станут стратегическими неядерными силами сдерживания, которые позволят Украине в случае агрессии нанести соответствующий удар на значительную глубину обороны противника. Это то, что мы можем сделать сами. Это то, что значительно дешевле ракетного щита. И это то, что с точки зрения большой войны будет значительно эффективнее», – предлагает план действий эксперт.

США могут предоставить ЗРК бесплатно – Михаил Самусь

Теоретически советские ЗРК, которые есть в Украине, могут сбивать крылатые и баллистические цели. Но тяжело говорить об их эффективности против современных ракет, сообщил в комментарии Радио Донбасс.Реалии военный эксперт Михаил Самусь. В отличие от советских вооружений, ЗРК «Patriot» постоянно модернизировали, в том числе, для противодействия ракетным угрозам. А вообще Украина, считает Самусь, нуждается в многоуровневой системе противоракетной обороны, которая будет защищать от разных типов ракет: дальностью от нескольких десятков до нескольких тысяч километров.

У нас есть свои разработки

«Нам надо говорить не просто о «Patriot». Нам надо говорить о нескольких системах, которые надо размещать в соответствии с тем, как будет разработана конфигурация противоракетной обороны Украины при участии украинских компаний, инженеров. Потому что у нас есть свои разработки», – делится Самусь.

По мнению эксперта, на создание такой системы может уйти от 5 до 10 лет. А для решения оперативных задач, например, в ближайшие полгода, лучше взять готовые американские ЗРК.

Что касается цены, – Михаил Самусь предполагает, что Америка может предоставить ЗРК «Patriot» и бесплатно. Например, как это было в Польше: первые комплексы там разместили для прикрытия систем американской ПРО и не передавали, фактически, в собственность полякам.

Эффективность применения ракетного оружия существенно снижается

«Если мы говорим о том, что нам безотлагательно надо решить этот вопрос и поставить эти комплексы, – я думаю, что можно договориться с Соединенными Штатами, и они нам поставят их, фактически, бесплатно. Соединенные Штаты имеют системы «Patriot» в вооруженных силах. Они разного уровня модернизации, разного уровня развития. Я думаю, можно найти выход и поставить существующие системы, – не надо их строить по-новому, – предлагает военный эксперт. – Может, они будут не самые новые, но они будут выполнять задания достаточные для того, чтобы россияне знали, что у нас есть системы «Patriot» и, например, авиации вообще нечего туда соваться, а эффективность применения ракетного оружия существенно снижается. Там новость была у американцев, что есть четыре недели (для предотвращения вторжения России в Украину – ред), – то о каких закупках может идти речь?! Может идти речь только о немедленной поставке существующих систем из арсенала вооруженных сил Соединенных Штатов».

Михаил Самусь убежден: если россияне будут знать, что у Украины есть современное ракетное, противоракетное, противотанковое оружие, беспилотники «Байрактар», – это создает для них проблемы. И хотя критики говорят, что эти вооружения дорого стоят, эксперт уверен, что оборона государства, – это самое главное. И если не будет обороны и России удастся уничтожить Украину, высказывается Самусь, разговоры о том, дорого это или нет, исчезнут.

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