Javelin, Island, Mark VI: чем еще США помогают Украине воевать с Россией на Донбассе

Пожалуй, самое известное из предоставленных Украине американских орудий, Javelin, уже использовали на Донбассе, сообщили глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов и член оборонного комитета парламента депутат Игорь Копытин. И речь уже идет о новых поставках: вертолеты, системы ПВО, минометы и дополнительные противотанковые комплексы Javelin могут предоставить США Украине в ответ на накопление российских войск неподалеку от границы. Эту новость сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники. В Кремле уже заявили, что такие действия ведут «к дальнейшему нагнетанию». До этого США уже неоднократно предоставляли Украине военную помощь. Радио Донбасс.Реалии собрало все в одном материале, чтобы вы могли оценить: как партнеры уже помогли оснастить ВСУ. А о том, чего ожидать, мы говорим в этом эфире.

Украинские военные подсчитали, что с начала войны в Донецкой и Луганской областях Украина получила от США военно-техническую помощь на более чем 2 миллиарда долларов. Вооружения, боеприпасы, автомобили, корабли и другое оборудование поступают из США в Украину или безоплатно в рамках оборонной помощи, или за деньги.

Станции контрбатарейной борьбы

В ноябре 2014 года США поставили в Украину три легких системы по противодействию минометному огню. Эта система идентифицирует выстрелы и рассчитывает координаты места, откуда произведен залп. Тогда сообщили, что всего планируют бесплатно предоставить 20 таких систем. В августе 2018 году ВСУ передали две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Они способны засечь огневые точки на дистанции до 24 км.

Беспилотники

В июле 2016 года украинские военные получили 72 разведывательных БПЛА RQ-11B Analog Raven Systems. Стоимость груза из США – более 12 млн. долларов. Аппараты оснащены камерами дневного или ночного видения. Радиус действия – 10 км.

Javelin

Весной 2018 года Украина получила 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. Стоимость партии переносных противотанковых ракетных комплексов составила 47 млн. долл.

23 октября этого года в Украину прибыл груз с этими ПТРК и боеприпасами к ним, а также с другими боеприпасами калибров НАТО.

21 ноября Кирилл Буданов, руководитель ГУР Минобороны Украины, в интервью MilitaryTimes сообщил, что американские ПТРК Javelin уже стреляли на Донбассе.

ВМС

В сентябре 2018 года Украина получила два 34-метровых патрульных катера Береговой охраны США класса Island. Их назвали «Славянск» и «Старобельск». 23 ноября в Украину прибыли еще два таких катера, их назвали «Фастов» и «Сумы». Экипаж катера – 16 человек. Вооружение: автоматическая пушка калибром 25мм и два пулемета калибром 12,7 мм. Оснащены моторными лодками для инспекций, десантирований или спасательных операций.

В июле 2020 года США одобрили продажу Украине до 16 новых патрульных катеров Mark VI. 6 катеров передадут безоплатно, остальные можно будет купить. Первые два катера должны построить до конца 2022 года. Mark VI – это высокоскоростной катер, на котором можно разместить, например, противоминный комплекс, тактические ракеты или спецподразделение. До Украины американцы еще никому не передавали такие катера. Военные говорят, что Mark VI – идеален для применения в Азовском море.

В феврале этого года украинский флот получил от США 10 скоростных катеров, более 70 надувных лодок и сопутствующее снаряжение.

ВВС

На сайте Минобороны Украины упоминают о помощи военно-воздушным силам. Например, в 2015 году американцы передали летчикам маски, шлемы и средства специальной защиты.

Винтовки и гранатометы

Журналист Юрий Бутусов а августе 2017 года сообщил о том, что Нацгвардия и ВСУ закупили снайперские винтовки Barrett и ручные гранатометы PSRL-1.

Автомобили

В октябре 2015 года в Одессу прибыло 100 автомобилей типа «Хаммер» и еще 30 бронированных «Хаммеров» тогда же прибыли в Борисполь.

В августе 2016 года Украине передали реанимобили для полевых условий «BURTEK B4731» на базе внедорожника «Hummer». Они оборудованы техникой и медикаментами, необходимыми для первой медицинской помощи.

В январе 2021 года США передали 20 высокомобильных многоцелевых автомобилей «Хамви».

Приборы ночного видения

В феврале 2018 года украинские военные безоплатно получили 2500 приборов ночного видения на общую сумму 5,8 млн. долл.

Многое другое…

Журналисты DW проанализировали таможенные декларации и выяснили, что США снабдили Украину пластинами для бронежилетов, палатками, запчастями для «Хаммеров», радиостанциями, планшетами, батарейками и огнетушителями.

По информации Генштаба ВСУ, американцы уже предоставили медицинское оборудование, GPS-навигаторы, лазерные системы имитации боевых действий, радиостанции Harris Falcon-III.

Кроме этого, в 2015 году Украина безоплатно получила от Америки EMEDS – полевой экспедиционный госпиталь с оборудованием стоимостью 7,6 млн. долл.

Еще в перечне помощи упоминают о средствах радиоэлектронной борьбы, тепловизорах, инженерном оборудовании и оборудовании для разминирования.

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