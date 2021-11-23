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Донбас

Javelin, Island, Mark VI: чем еще США помогают Украине воевать с Россией на Донбассе

Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что американские ПТРК Javelin уже стреляли на Донбассе

Пожалуй, самое известное из предоставленных Украине американских орудий, Javelin, уже использовали на Донбассе, сообщили глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов и член оборонного комитета парламента депутат Игорь Копытин. И речь уже идет о новых поставках: вертолеты, системы ПВО, минометы и дополнительные противотанковые комплексы Javelin могут предоставить США Украине в ответ на накопление российских войск неподалеку от границы. Эту новость сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники. В Кремле уже заявили, что такие действия ведут «к дальнейшему нагнетанию». До этого США уже неоднократно предоставляли Украине военную помощь. Радио Донбасс.Реалии собрало все в одном материале, чтобы вы могли оценить: как партнеры уже помогли оснастить ВСУ. А о том, чего ожидать, мы говорим в этом эфире.

Украинские военные подсчитали, что с начала войны в Донецкой и Луганской областях Украина получила от США военно-техническую помощь на более чем 2 миллиарда долларов. Вооружения, боеприпасы, автомобили, корабли и другое оборудование поступают из США в Украину или безоплатно в рамках оборонной помощи, или за деньги.

Станции контрбатарейной борьбы

В ноябре 2014 года США поставили в Украину три легких системы по противодействию минометному огню. Эта система идентифицирует выстрелы и рассчитывает координаты места, откуда произведен залп. Тогда сообщили, что всего планируют бесплатно предоставить 20 таких систем. В августе 2018 году ВСУ передали две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Они способны засечь огневые точки на дистанции до 24 км.

Беспилотники

В июле 2016 года украинские военные получили 72 разведывательных БПЛА RQ-11B Analog Raven Systems. Стоимость груза из США – более 12 млн. долларов. Аппараты оснащены камерами дневного или ночного видения. Радиус действия – 10 км.

Javelin

Весной 2018 года Украина получила 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. Стоимость партии переносных противотанковых ракетных комплексов составила 47 млн. долл.

23 октября этого года в Украину прибыл груз с этими ПТРК и боеприпасами к ним, а также с другими боеприпасами калибров НАТО.

21 ноября Кирилл Буданов, руководитель ГУР Минобороны Украины, в интервью MilitaryTimes сообщил, что американские ПТРК Javelin уже стреляли на Донбассе.

ВМС

В сентябре 2018 года Украина получила два 34-метровых патрульных катера Береговой охраны США класса Island. Их назвали «Славянск» и «Старобельск». 23 ноября в Украину прибыли еще два таких катера, их назвали «Фастов» и «Сумы». Экипаж катера – 16 человек. Вооружение: автоматическая пушка калибром 25мм и два пулемета калибром 12,7 мм. Оснащены моторными лодками для инспекций, десантирований или спасательных операций.

Island в Одессе, 29 октября 2019 года
Island в Одессе, 29 октября 2019 года

В июле 2020 года США одобрили продажу Украине до 16 новых патрульных катеров Mark VI. 6 катеров передадут безоплатно, остальные можно будет купить. Первые два катера должны построить до конца 2022 года. Mark VI – это высокоскоростной катер, на котором можно разместить, например, противоминный комплекс, тактические ракеты или спецподразделение. До Украины американцы еще никому не передавали такие катера. Военные говорят, что Mark VI – идеален для применения в Азовском море.

Патрульный катер Mark VI
Патрульный катер Mark VI

В феврале этого года украинский флот получил от США 10 скоростных катеров, более 70 надувных лодок и сопутствующее снаряжение.

ВВС

На сайте Минобороны Украины упоминают о помощи военно-воздушным силам. Например, в 2015 году американцы передали летчикам маски, шлемы и средства специальной защиты.

Винтовки и гранатометы

Журналист Юрий Бутусов а августе 2017 года сообщил о том, что Нацгвардия и ВСУ закупили снайперские винтовки Barrett и ручные гранатометы PSRL-1.

Автомобили

В октябре 2015 года в Одессу прибыло 100 автомобилей типа «Хаммер» и еще 30 бронированных «Хаммеров» тогда же прибыли в Борисполь.

В августе 2016 года Украине передали реанимобили для полевых условий «BURTEK B4731» на базе внедорожника «Hummer». Они оборудованы техникой и медикаментами, необходимыми для первой медицинской помощи.

США передали Збройним силам України 5 сучасних медичних реанімобілів (відео)
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США передали Збройним силам України 5 сучасних медичних реанімобілів (відео)

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В январе 2021 года США передали 20 высокомобильных многоцелевых автомобилей «Хамви».

Приборы ночного видения

В феврале 2018 года украинские военные безоплатно получили 2500 приборов ночного видения на общую сумму 5,8 млн. долл.

Многое другое…

Журналисты DW проанализировали таможенные декларации и выяснили, что США снабдили Украину пластинами для бронежилетов, палатками, запчастями для «Хаммеров», радиостанциями, планшетами, батарейками и огнетушителями.

По информации Генштаба ВСУ, американцы уже предоставили медицинское оборудование, GPS-навигаторы, лазерные системы имитации боевых действий, радиостанции Harris Falcon-III.

Кроме этого, в 2015 году Украина безоплатно получила от Америки EMEDS – полевой экспедиционный госпиталь с оборудованием стоимостью 7,6 млн. долл.

Шпиталь не для поранених (дослідження)
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Шпиталь не для поранених (дослідження)

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Еще в перечне помощи упоминают о средствах радиоэлектронной борьбы, тепловизорах, инженерном оборудовании и оборудовании для разминирования.

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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