«Может это операция российских спецслужб»: реальна ли высадка 600 британских спецназовцев на Донбассе?

Єлизавета Шелефонтюк

Помогут ли 600 британских спецназовцев Украине на передовой? И реально ли вообще их появление там? В начале этой недели британский таблоид The Mirror сообщил, что Британия готова перебросить в Украину 600 военных, если Россия снова вторгнется в Украину. Лондон создает специальную группу, состоящую из разведчиков, медиков, инженеров, связистов и спецназовцев, которые готовы за считанные часы собраться и высадиться в Украине, утверждает The Mirror. Радио Донбасс.Реалии расспросило экспертов, реально это – и не фейк ли?

Александр Данилюк, глава Центра оборонных реформ: Я думаю, что фейк не имеет смысла в этом контексте. Давайте сначала разберёмся, что происходит на границах Украины, а потом будем давать оценки тем или иным процессам, которые происходят в Британии. На границах действительно происходит накопление российских войск и, кстати, на границы Беларуси тоже подтягиваются войска, и в Смоленской области, что достаточно далеко от украинских границ. Да, это накопление отличаются от того, что происходило весной, но в целом, мне кажется, выводов никаких ни Запад, ни Украина по поводу подобных перемещения войск не сделали.

Более того, сейчас происходит другие операции российские, кроме миграционного кризиса: в Европе сейчас происходит серьёзнейший энергетический кризис, который Россией эффективно используется для усиления своих позиций в Европе.

Да, угроза нападения на Украину – остаётся, она перманентная с 2014 года. Сил и средств у РФ в регионе достаточно. Но перед тем, как обсуждать, есть у них войска или нет, необходимо ответить на вопрос, зачем России осуществлять такую агрессию.

Если бы было такое намерение, то оно должно быть озвучено Британским офисом. Я считаю, что вряд ли такие заявления осуществляются в интересах украинско-британского сотрудничества. В Британии тоже есть алярмисты, они хоть и не формируют политику правительства, но тоже могут на нее влиять. Поэтому, когда Британия хотела что-то продемонстрировать без заявлений – то был осуществлён проход территориальными водами Украины. Комментировать заявления желтых таблоидов – это не то, чем мы должны заниматься.

Это может быть и операция российских спецслужб с целью повлиять на политическую адженду в преддверии важных оборонных переговоров между Украиной и Британией. 600 военнослужащих даже из специальных сил в случае полномасштабного вторжения вряд ли смогут существенно повлиять на расстановку сил, при всем моем уважении. Нам не шестисот не хватает, у нас есть несколько другие потребности, чтобы осуществить это сдерживание.

Георгий Кунадзе, бывший заместитель министра иностранных дел России (1991-1993 гг.): Я в недоумении вот почему: откуда взялась эта информация в газете – в одной, причем? Почему ее не перепроверили и не прокомментировали в других газетах?

Я согласен, что это похоже не то чтобы на дезинформацию, а на вброс пропагандистский. Я не удивлюсь, если эта информация появилась в газете с подачи России, чтобы дать возможность российским пропагандистам отработать эту тему, как ответ на вмешательство великой державы Великобритании. Великобритания несмотря ни на какие свои проблемы, была и остаётся великой державой, постоянным членом Совета безопасности.

Российская тактика внешнеполитический пропаганды и внешней политики в целом являет собой выражение старого алгоритма: наезд-отъезд. Повышение градуса полемики, военного противостояния на земле дает возможность потом без труда этот градус понизить. Разговоры о неотвратимом наступлении России и вторжении войск на территорию Украины (оставляя Донбасс и Крым за скобками, там все уже давно случилось), ведутся где-то с 2015 года. Просто в них меняется конкретика, что они рано или поздно это сделают. Другой вопрос я бы задал: готова ли Украина к ухудшению ситуации? Что вялотекущий конфликт вдруг превратится в активную военную схватку

Когда Россия этот наезд совершает, она подтверждает свой блеф. Имеет ли Украина силы этот блеф опровергнуть? Есть ли у неё какие-то готовые планы для противостояния? Я не знаком с обстановкой в Украине, чтобы ответить на этот вопрос положительно или отрицательно.

Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга, бывший заместитель начальника штаба ВМС: Это пока рамочное высказывание, как я понимаю. Когда состоится высокий визит официальных лиц из Лондона в Киев, возможно, этот вопрос будет обсуждаться. Как правило, это закрытая информация, но конечно, военную способность перебросить такое количество военнослужащих для помощи на территорию Украины Великобритания имеет. Во время «Си-Бриз» отрабатывалась переброска значительного контингента в Одессу.

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