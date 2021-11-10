Войска у границ: у Украины больше данных, чем дали западные источники

Больше недели от западных союзников Украины поступают сообщения о сосредоточении российских войск у границы с Украиной. 8 ноября очереднуя порцию такой информации обнародовал Bloomberg. Украинские военные все это время уверяли, что никакого прироста войск нет. По информации Минобороны, Россия сосредоточила возле границ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса около 90 тысяч солдат - но как было, так и есть, это количество не растет. Мы изучили отчеты армии Украины: выяснилось, что там не меньше, а даже больше данных о российских войсках, чем дают the Washington Post, Politico и Bloomberg.

С конца октября на Западе заговорили о росте напряженности на украинско-российской границе и о том, что Кремль накапливает там войска.

30 октября издание the Washington Post сообщило о крупнейшем (после весны 2021 года) наращивании российских войск возле украинской границы.

сообщило о крупнейшем (после весны 2021 года) наращивании российских войск возле украинской границы. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фотографии скопления российских войск в Смоленской области в районе города Ельня. Оттуда до границы с Украиной около 260 км. Статью назвали: «Спутниковые снимки показывают наращивание военной мощи России возле Украины» .

опубликовало спутниковые фотографии скопления российских войск в Смоленской области в районе города Ельня. Оттуда до границы с Украиной около 260 км. Статью назвали: . 8 ноября издание Bloomberg написало о переброске к границе танков.

Эту информацию Алексей Данилов, секретарь СНБО, назвал тогда дезинформацией. В Минобороны также отметили, что россияне к границе дополнительно ничего не перебрасывали.

Что увидел Запад: Кремль создает активную угрозу

В статье WP говорится о том, что после учений «Запад-2021» 41-я общевойсковая армия не вернулась в место дислокации (г. Новосибирск), а объединилась с другими войсками возле границы с Украиной. А 1-я гвардейская танковая армия, базирующаяся под Москвой, тоже перебрасывает технику и личный состав в сторону Украины. Со ссылкой на Алексея Данилова издание отметило, что возле границы дислоцируются от 80 до 90 тысяч человек, не считая контингента в аннексированном Крыму.

Politico пишет о скоплении бронетанковых частей и войск возле города Ельня вблизи границы с Беларусью. По информации издания, эти части, включая 1-ю танковую гвардейскую армию, начали перебрасывать сюда с конца сентября. А 4-ю танковую дивизию, оснащенную танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками, перебросили в районы Брянска и Курска, неподалеку от северного участка границы с Украиной.

Bloomberg пишет о переброске, по крайней мере, батальона (более 30) танков Т-80У на железнодорожный вокзал в Воронежской области. Издание подчеркивает, что войска развертывают скрытно, часто – ночью. Ссылаясь на аналитическую компанию Janes, Bloomberg предполагает, что такие действия Кремля направлены не на запугивание, а на создание активной урозы.

Что знает Украина

Военные говорят, что дополнительно Россия войска не перебрасывает. Они находятся там на постоянной основе и подтверждают, что возле границ, в ОРДЛО и в Крыму на начало ноября Россия сосредоточила около 90 тысяч солдат:

8-я общевойсковая армия Южного военного округа;

20-я общевойсковая армия Западного военного округа;

Подразделения 4-й и 6-й армий ВВС и ПВО;

1-й и 2-й армейские корпуса в ОРДЛО;

Подразделения 41-й армии Центрального военного округа в районе Ельни (Смоленская область) – 260 км до границы с Украиной;

Черноморский флот.

Отметим, что на конец мая возле границ с Украиной и в Крыму Кремль сосредоточил, по подсчетам украинской стороны, до 100 тысяч военных и более 35 тысяч – в ОРДЛО, а еще до 1300 танков, до 3700 бронированных машин, до 1300 артиллерийских систем и до 380 ракетных систем.

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