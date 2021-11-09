Ирина Кобец

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс по поручению президента США Джо Байдена 2-го ноября прибыл в Москву, где в течение двух дней встретился с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. После этого американское издание CNN сообщило о том, что Байден отправил главу ЦРУ для того, чтобы «предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за стягиванием войск к украинской границе и попытаться понять, что подталкивает Россию к таким действиям». В последние дни сначала американские СМИ, потом Белый дом и Пентагон заявили, что озабочены переброской российских войск к украинской границе. Украинская власть сосредоточение войск отрицает.

О чем директор ЦРУ говорил в Москве с Патрушевым и Нарышкиным? Почему американская сторона молчит о причинах и результатах поездки Бернса? И почему Украина, в отличие от США, отрицает активность российских войск у своей границы?

«Логично предположить, что Бернс обсуждал ситуацию, сложившуюся вокруг Украины. Но на что мало обращают вниманин – это усиленное желание Москвы – особенно в последние дни – личной встречи Путина с Байденом. Причём пропагандистскими методами создаётся впечатление, что эта встреча реально обсуждается. Я вам скажу, что в Вашингтоне абсолютно нет никаких сигналов по этому поводу, – говорит российский публицист Андрей Пионтковский. – Москва добивается личной встречи, чтобы вернуть Байдена к той позиции 16-го июня (первой очной встречи Байден и Путина – ред.). Кремль думает, что Байдена переиграет. Но, я думаю, в Америке это прекрасно понимают, и президента на эту встречу просто не пустят».

О целях Путина на встрече с Байденом этим летом и ее результатах - в эфире:

По словам российского публициста, толчком для таких действий могло стать европейское турне министра обороны Соединённых Штатов Ллойда Остина, где он чётко обозначил поддержку Украины и цену, которую России придётся заплатить в случае полномасштабного вторжения.

Эксперт по вопросам международной безопасности Тарас Жовтенко говорит, что Россия переброской войск к украинской границе (которого украинская власть не подтверждает) не только «возрождает» свою супердержавность времен СССР, но и добивается роста геополитического противостояния с США. Сегодня Кремль пытается всеми средствами влияния через СМИ создать иллюзию такого же величия, как у предшествующей сверхдержавы.

Среди причин визита Бернса в Москву Жовтенко выделяет три:

1. Месяц назад были выдворены 8 дипломатов из российской миссии при НАТО. «Мы все прекрасно понимаем, что это произошло потому, что их деятельность ничего общего с дипломатической не имела», — говорит Жовтенко.

2.По той же причине Вашингтон анонсировал возможную высылку 55-ти российских дипломатов с территории Соединённых Штатов.

3. Публикация в американских медиа данных разведки о том, что россияне готовятся усилить свой контингент на границах с Украиной. «Здесь есть факт, который пропустили активные субъекты украинского медипространства и некоторые наши официальные лица. В публикациях на самом деле шла речь о том, что российские войска находятся в дороге. Поэтому естественно, что наша разведка на границе этого не видит, но факт в том, что войска там могут появиться», — говорит эксперт.

Оба эксперта считают, что основной посыл США в том, что эта сторона понимает намерения России и не собирается идти на поводу российских

«хотелок». Тем не менее, по словам Андрея Пионтковского, Кремлю не удается добиться своего: «Мы слышали поразительное по откровенности признание Сергея Лаврова, что мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть он извивается на них как можно дольше. Так вот, Россия сама извивается на этом крючке, пытаясь реализовать это как средство давления на Украину», – говорит эксперт.

Тарас Жовтенко добавляет, что несмотря на отсутствие дипломатических побед, Россия все же готовится к длительному противостоянию с Западом: «Моё общее впечатление, что россияне пытаются постепенно и планомерно на своих западных границах построить некое подобие сухопутного Крыма. И это будет ответ на то, что Путин недавно назвал инфраструктурой НАТО в Украине».

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