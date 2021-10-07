Кремль: вигнання 8 російських дипломатів при НАТО підриває зв’язки Москви з альянсом

Кремль заявив, що вигнання з боку НАТО вісьмох росіян із диппредставництва Москви в альянсі «майже повністю» підірвало будь-які сподівання на поліпшення відносин.

Така заява, поширена низкою російських ЗМІ, від речника Кремля Дмитра Пєскова прозвучала наступного дня після того, як офіційні особи НАТО оголосили про рішення вислати росіян, які, за їхніми словами, насправді є «неоголошеними офіцерами розвідки».

Своїм рішенням альянс вдвічі скоротив офіційну місію Росії в НАТО.

«Існує очевидна суперечність в заявах представників НАТО про бажання нормалізувати відносини з нашою країною на практиці. Ці дії, звичайно, не дозволяють нам плекати ілюзії щодо можливості нормалізації відносин або відновлення діалогу з НАТО.Навпаки, ці перспективи практично повністю підірвані», – сказав Пєсков.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив на пресконференції в четвер, що рішення про висилку росіян «не було пов’язане з якоюсь певною подією». Він зазначив, що в НАТО «останнім часом спостерігали зростання шкідливої діяльності Росії, в тому числі в Європі» і висилка стала відповіддю. Подробиць Столтенберґ не вказав, додавши, що відносини між альянсом і Москвою нині перебувають «на найнижчому рівні з моменту закінчення Холодної війни».

Відносини між альянсом і Росією різко погіршилися в 2014 році після того, як Москва анексувала український півострів Крим і розпалила збройний конфлікт на сході України.

Це друге вигнання російських дипломатів з НАТО за останні роки. У 2018 року сімох російських дипломатів вигнали через отруєння колишнього офіцера військової розвідки Сергія Скрипаля в Англії. Тоді ж НАТО також скоротило чисельність російської місії з 30 осіб до 20-ти.