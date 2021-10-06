НАТО вдвічі скоротило місію Росії в альянсі

НАТО вдвічі скоротило місію Росії при Північноатлантичному союзі після того, як з’ясувалося, що восьмеро членів російської дипломатичної команди належать до московських спецслужб.

«Ми можемо підтвердити, що відкликали акредитацію 8 членів російського представництва при НАТО, які були неоголошеними офіцерами російської розвідки. Ми також можемо підтвердити, що скоротили кількість позицій, які Російська Федерація може акредитувати при НАТО, – до 10 (із 20-ти – ред.)», – заявив Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) офіційний представник альянсу, який надав коментар на умовах анонімності.

Посадовець НАТО також вказав, що «політика НАТО щодо Росії залишається послідовною.

«Ми посилили стримування і захист у відповідь на агресивні дії Росії, і в той же час ми залишаємося відкритими для конструктивного діалогу», – сказав чиновник.

Офіційної реакції з боку Росії немає, але агенція «Інтерфакс» процитувала високопоставленого російського депутата, який сказав, що Москва відповість «не обов’язково симетрично».