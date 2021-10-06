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НАТО вдвічі скоротило місію Росії в альянсі

Наразі відкликано акредитацію 8 членів російського представництва при НАТО

НАТО вдвічі скоротило місію Росії при Північноатлантичному союзі після того, як з’ясувалося, що восьмеро членів російської дипломатичної команди належать до московських спецслужб.

«Ми можемо підтвердити, що відкликали акредитацію 8 членів російського представництва при НАТО, які були неоголошеними офіцерами російської розвідки. Ми також можемо підтвердити, що скоротили кількість позицій, які Російська Федерація може акредитувати при НАТО, – до 10 (із 20-ти – ред.)», – заявив Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) офіційний представник альянсу, який надав коментар на умовах анонімності.

Посадовець НАТО також вказав, що «політика НАТО щодо Росії залишається послідовною.

«Ми посилили стримування і захист у відповідь на агресивні дії Росії, і в той же час ми залишаємося відкритими для конструктивного діалогу», – сказав чиновник.

Офіційної реакції з боку Росії немає, але агенція «Інтерфакс» процитувала високопоставленого російського депутата, який сказав, що Москва відповість «не обов’язково симетрично».

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