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Донбас

«Нам окончательно развязывают руки»: как СМИ России нагнетают ситуацию, и к чему это?

Акция под посольством РФ в Киеве с напоминанием о коллаборационизме Советского Союза и гитлеровской Германии, 22 июня 2011 года

«Фашистское государство», которое надо «принудить к миру». Такой образ Украины сегодня рисуют российскому обществу пропагандисты в России – в общем-то, не впервые, но даже для российских федеральных каналов лексика, звучащая там в последние дни, – запредельно эмоциональна. «Русофоб и галицкий нацист Резников», «не пособираете костей», «операция по принуждению к миру» – это набор выражений из ТВ за один день, а на РИА только до полудня выходит по три материала про Украину! Кремль влияет на психику собственных граждан – или действительно ищет повод к эскалации на войне с Украиной?

Украинские военные заявляют: готовы к обострению на фронте и могут реализовать несколько сценариев развития боевых действий. «Мы готовы к эскалации. Готовы к новому витку боевых действий. Кроме стабилизационной операции, у нас отработана оборонительная операция. По возможности, проведем контрнаступательную операцию», – так высказался в интервью американскому журналисту Нолану Питерсону 2 ноября Александр Павлюк, командующий Объединенных сил. Это заявление Павлюка прозвучало после того, так в СМИ уже несколько дней обсуждали поток информации о перемещении российских войск к украинской границе, который Украина опровергает.

Информацию об увеличении количество российских войск у границы украинские чиновники назвали кампанией по дезинформации и «специальными информационно-психологическими действиями». 1 ноября полковник Леонид Матюхин заявил, что пока россияне дополнительно не перебрасывали к границе войска. «Наиболее вероятно, что обнародованные факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений», – отметил украинский военный.

2 ноября Алексей Данилов, секретарь СНБО, в комментарии Радио Свобода несколько раз употребил слово «дезинформация»: «И нам не понятно, зачем они это делают… Кампания по дезинформации идет, а что будет завтра – мы не знаем. На сегодня такой концентрации, такого скопления, того, что они пишут, – там этого нет».

Как нагнетают: «ядерное заражение», «кровавая баня», «принуждение к миру»

Какие еще «информационно-психологические действия» совершает Россия, если судить по ее СМИ?

В первой половине дня 3 ноября на главной странице государственного РИА Новости сразу три материала посвятили Украине. Их заголовки говорят сами за себя: «Украинский генерал пообещал устроить России «кровавую баню», «На Украине обвинили США в предательстве из-за России» и «Украина угрожает Беларуссии и России ядерным заражением». Ранее в топе РИА Новости был еще один материал с таким заголовком: «Устали от тупости»: на Украине пообещали Зеленскому «очень плохой конец».

«Комсомольская правда» на главной странице 3 ноября разместила материал Александра Коца. Его название: «Будет ли в Донбассе новая война? Несколько вопросов о том, чем закончится нынешнее обострение у российских границ». Коц утверждает, что Украине выгодно, на фоне газового кризиса, спровоцировать Россию на «резкие движения».

У России в таком случае 600 тысяч моральных причин объявить операцию по принуждению Киева к миру
Александр Коц

«ВСУ тем временем формируют ударный кулак сразу на нескольких направлениях. Если Киев перейдет в наступление по всем фронтам, достав из рукава «Байрактары» с «Джавелинами», самостоятельно устоять «республикам» будет крайне сложно. – анализирует расклад сил на Донбассе Коц и делает вывод: – Однако у России в таком случае 600 тысяч моральных причин объявить операцию по принуждению Киева к миру».

Дальше ТАСС выпускает материал с таким заголовком: «В «ДНР» заявили, что Киев новыми назначениями подтверждает подготовку к боевым действиям». Украину, со ссылкой на группировку «ДНР», обвиняют в подготовке к «горячей фазе войны».

Что показывают: «фашисты», газовые камеры, и снова «принуждение к миру»

Зеленский готовится к уничтожению мирного населения
Ольга Скабеева

На российском ТВ Донецкой и Луганской областям тоже пророчат большую войну. В эфире госканала «Россия 1» от 2 ноября Ольга Скабеева так комментирует назначение Дмитрия Яроша советником главкома ВСУ и возможное назначение Алексея Резникова министром обороны: «Зеленский, который обещал прекратить войну, прямо сейчас готовится к уничтожению мирного населения. Ну и еще одно доказательство: русофоб Резников вот-вот станет министром обороны Украины. Отвечая за реинтеграцию Донбасса, нацист, галицкий нацист Резников открыто называл регион «раковой опухолью».

Ольга Скабеева
Ольга Скабеева
Нам это развязывает руки
Ольга Скабеева

Чуть позже Скабеева многозначительно добавит: «Нам это развязывает руки, теперь уже окончательно. А чего еще ждать? Больше нечего».

Если дернетесь, не соберете костей
Ольга Скабеева

А вот как российская пропагандистка высказалась о словах Павлюка про контрнаступательную операцию: «Хочется Павлюка поторопить что ли, попросить не томить никого и провести свое контрнаступление на Россию как можно быстрее. Путин ведь очень ясно сказал: если дернетесь, не соберете костей».

Гость Скабеевой Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», вообще не стесняется в выражениях, и снова пугает зрителей непредсказуемой Украиной.

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко
Сегодняшняя Украина – это «коричневое» государство, власть абсолютно фашистская
Игорь Коротченко

«Типаж этих людей, которые в самом ближайшем времени займут ключевые позиции в структуре украинских вооруженных сил, понятен: точно такие же персонажи работали карателями в годы великой отечественной войны или операторами газовых камер в немецких концлагерях. Сегодняшняя Украина – это «коричневое» государство, власть абсолютно фашистская. Мы должны иметь ввиду, что от этих людей, от этой украинской власти можно ждать все, что угодно: самые плохие сценарии», – навязывает своем мнение телезрителям редактор.

У коллеги Скабеевой, Владимира Соловьева, тоже говорят о нацистах. А обозреватель Владимир Корнилов, вторя Коцу, повторяет угрозу о принуждении к миру.

Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Имеет полное право начать операцию по принуждению к миру
Владимир Корнилов

«Украинские войска занимают Старомарьевку… А кто-то на Западе посчитал, сколько километров до российской границы? Меньше 30: 25-26 километров… А спрашивается: а что делать России, если у ее границы появляются украинские эти боевики, эти самые «правосеки», с нашивками «СС Галичина», которые вооружены и стреляют. На мой взгляд, вполне имеет полное право в конце концов начать операцию по принуждению к миру», – вещает Владимир Корнилов.

«У России очень много средств. А мы должны готовиться к самым негативным сценариям» – Кравченко

Повторением слов о принуждении Украины к миру, демонизацией Украины Кремль готовит россиян к тому, чтобы оправдать сначала провокационные агрессивные действия, а затем и открытую военную агрессию, считает Валерий Кравченко, директор Центра международной безопасности.

С одной стороны, непонятно, зачем Кремлю военная агрессия, когда политическая ситуация и так складывается в его пользу: в Германии к власти пришли политики, с которыми легче договариваться; в регионе не хватает политического лидерства США, а президент Байден пока не оправдал надежд стать «большим защитником Украины» и делать больше для сдерживания России в Центральной и Восточной Европе.

Валерий Кравченко
Валерий Кравченко

С другой стороны, с запуском «Северного потока-2» Россия получает еще и сдерживающий фактор: те же Германия и Франция нет будут жестко реагировать на возможную агрессию, опасаясь, что Кремль закроет трубу с газом или поднимет цены.

Принуждение к миру «украинской хунты» – это абсолютно психологическая операция
Валерий Кравченко

«Принуждение к миру «украинской хунты» – это абсолютно психологическая операция. Хотя это Россия, у них все непрогнозированно, и они ринутся в атаку. Но это бессмысленно с точки зрения того, что сейчас и так все складывается в их пользу. Но если такая эскалация будет, – они будут устраивать разные провокации. А Донбасс – это только один из фронтов. Мы должны на это реагировать. Я думаю, что еще один фронт – это Черное море», – моделирует ситуацию на фронте Кравченко и напоминает: есть еще группировки войск в Крыму и Приднестровье. То есть, Россия может сразу на нескольких направлениях создать украинской армии проблемы.

По мнению эксперта, одной из причин эскалации может стать стремление России изменить статус-кво в переговорах. Сейчас Минский и Нормандский форматы в тупике. И Кремль может пойти на обострение, чтобы войти в переговорный процесс с выгодными позициями.

Мы должны готовиться к самым негативным сценариям
Валерий Кравченко

«У России очень много средств. А мы должны готовиться к самым негативным сценариям. И готовиться не только в военном плане, но и общественное мнение готовить, потому что война, – это испытание не только для военных, но и для гражданского населения», – уверен Валерий Кравченко.

А 3 ноября в Генштабе сообщили: возле границ и на временно оккупированных территориях Россия сосредоточила группировку численностью около 90 тысяч человек. По словам полковника Леонида Матюхина, Россия периодически перебрасывает и накапливает войска, чтобы поддерживать напряжение в регионе и политически давить на соседние государства.

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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