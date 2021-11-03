«Нам окончательно развязывают руки»: как СМИ России нагнетают ситуацию, и к чему это?

«Фашистское государство», которое надо «принудить к миру». Такой образ Украины сегодня рисуют российскому обществу пропагандисты в России – в общем-то, не впервые, но даже для российских федеральных каналов лексика, звучащая там в последние дни, – запредельно эмоциональна. «Русофоб и галицкий нацист Резников», «не пособираете костей», «операция по принуждению к миру» – это набор выражений из ТВ за один день, а на РИА только до полудня выходит по три материала про Украину! Кремль влияет на психику собственных граждан – или действительно ищет повод к эскалации на войне с Украиной?

Украинские военные заявляют: готовы к обострению на фронте и могут реализовать несколько сценариев развития боевых действий. «Мы готовы к эскалации. Готовы к новому витку боевых действий. Кроме стабилизационной операции, у нас отработана оборонительная операция. По возможности, проведем контрнаступательную операцию», – так высказался в интервью американскому журналисту Нолану Питерсону 2 ноября Александр Павлюк, командующий Объединенных сил. Это заявление Павлюка прозвучало после того, так в СМИ уже несколько дней обсуждали поток информации о перемещении российских войск к украинской границе, который Украина опровергает.

Информацию об увеличении количество российских войск у границы украинские чиновники назвали кампанией по дезинформации и «специальными информационно-психологическими действиями». 1 ноября полковник Леонид Матюхин заявил, что пока россияне дополнительно не перебрасывали к границе войска. «Наиболее вероятно, что обнародованные факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений», – отметил украинский военный.

2 ноября Алексей Данилов, секретарь СНБО, в комментарии Радио Свобода несколько раз употребил слово «дезинформация»: «И нам не понятно, зачем они это делают… Кампания по дезинформации идет, а что будет завтра – мы не знаем. На сегодня такой концентрации, такого скопления, того, что они пишут, – там этого нет».

Как нагнетают: «ядерное заражение», «кровавая баня», «принуждение к миру»

Какие еще «информационно-психологические действия» совершает Россия, если судить по ее СМИ?

В первой половине дня 3 ноября на главной странице государственного РИА Новости сразу три материала посвятили Украине. Их заголовки говорят сами за себя: «Украинский генерал пообещал устроить России «кровавую баню», «На Украине обвинили США в предательстве из-за России» и «Украина угрожает Беларуссии и России ядерным заражением». Ранее в топе РИА Новости был еще один материал с таким заголовком: «Устали от тупости»: на Украине пообещали Зеленскому «очень плохой конец».

«Комсомольская правда» на главной странице 3 ноября разместила материал Александра Коца. Его название: «Будет ли в Донбассе новая война? Несколько вопросов о том, чем закончится нынешнее обострение у российских границ». Коц утверждает, что Украине выгодно, на фоне газового кризиса, спровоцировать Россию на «резкие движения».

У России в таком случае 600 тысяч моральных причин объявить операцию по принуждению Киева к миру

«ВСУ тем временем формируют ударный кулак сразу на нескольких направлениях. Если Киев перейдет в наступление по всем фронтам, достав из рукава «Байрактары» с «Джавелинами», самостоятельно устоять «республикам» будет крайне сложно. – анализирует расклад сил на Донбассе Коц и делает вывод: – Однако у России в таком случае 600 тысяч моральных причин объявить операцию по принуждению Киева к миру».

Дальше ТАСС выпускает материал с таким заголовком: «В «ДНР» заявили, что Киев новыми назначениями подтверждает подготовку к боевым действиям». Украину, со ссылкой на группировку «ДНР», обвиняют в подготовке к «горячей фазе войны».

Что показывают: «фашисты», газовые камеры, и снова «принуждение к миру»

Зеленский готовится к уничтожению мирного населения

На российском ТВ Донецкой и Луганской областям тоже пророчат большую войну. В эфире госканала «Россия 1» от 2 ноября Ольга Скабеева так комментирует назначение Дмитрия Яроша советником главкома ВСУ и возможное назначение Алексея Резникова министром обороны: «Зеленский, который обещал прекратить войну, прямо сейчас готовится к уничтожению мирного населения. Ну и еще одно доказательство: русофоб Резников вот-вот станет министром обороны Украины. Отвечая за реинтеграцию Донбасса, нацист, галицкий нацист Резников открыто называл регион «раковой опухолью».

Нам это развязывает руки

Чуть позже Скабеева многозначительно добавит: «Нам это развязывает руки, теперь уже окончательно. А чего еще ждать? Больше нечего».

Если дернетесь, не соберете костей

А вот как российская пропагандистка высказалась о словах Павлюка про контрнаступательную операцию: «Хочется Павлюка поторопить что ли, попросить не томить никого и провести свое контрнаступление на Россию как можно быстрее. Путин ведь очень ясно сказал: если дернетесь, не соберете костей».

Гость Скабеевой Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», вообще не стесняется в выражениях, и снова пугает зрителей непредсказуемой Украиной.

Сегодняшняя Украина – это «коричневое» государство, власть абсолютно фашистская

«Типаж этих людей, которые в самом ближайшем времени займут ключевые позиции в структуре украинских вооруженных сил, понятен: точно такие же персонажи работали карателями в годы великой отечественной войны или операторами газовых камер в немецких концлагерях. Сегодняшняя Украина – это «коричневое» государство, власть абсолютно фашистская. Мы должны иметь ввиду, что от этих людей, от этой украинской власти можно ждать все, что угодно: самые плохие сценарии», – навязывает своем мнение телезрителям редактор.

У коллеги Скабеевой, Владимира Соловьева, тоже говорят о нацистах. А обозреватель Владимир Корнилов, вторя Коцу, повторяет угрозу о принуждении к миру.

Имеет полное право начать операцию по принуждению к миру

«Украинские войска занимают Старомарьевку… А кто-то на Западе посчитал, сколько километров до российской границы? Меньше 30: 25-26 километров… А спрашивается: а что делать России, если у ее границы появляются украинские эти боевики, эти самые «правосеки», с нашивками «СС Галичина», которые вооружены и стреляют. На мой взгляд, вполне имеет полное право в конце концов начать операцию по принуждению к миру», – вещает Владимир Корнилов.

«У России очень много средств. А мы должны готовиться к самым негативным сценариям» – Кравченко

Повторением слов о принуждении Украины к миру, демонизацией Украины Кремль готовит россиян к тому, чтобы оправдать сначала провокационные агрессивные действия, а затем и открытую военную агрессию, считает Валерий Кравченко, директор Центра международной безопасности.

С одной стороны, непонятно, зачем Кремлю военная агрессия, когда политическая ситуация и так складывается в его пользу: в Германии к власти пришли политики, с которыми легче договариваться; в регионе не хватает политического лидерства США, а президент Байден пока не оправдал надежд стать «большим защитником Украины» и делать больше для сдерживания России в Центральной и Восточной Европе.

С другой стороны, с запуском «Северного потока-2» Россия получает еще и сдерживающий фактор: те же Германия и Франция нет будут жестко реагировать на возможную агрессию, опасаясь, что Кремль закроет трубу с газом или поднимет цены.

Принуждение к миру «украинской хунты» – это абсолютно психологическая операция

«Принуждение к миру «украинской хунты» – это абсолютно психологическая операция. Хотя это Россия, у них все непрогнозированно, и они ринутся в атаку. Но это бессмысленно с точки зрения того, что сейчас и так все складывается в их пользу. Но если такая эскалация будет, – они будут устраивать разные провокации. А Донбасс – это только один из фронтов. Мы должны на это реагировать. Я думаю, что еще один фронт – это Черное море», – моделирует ситуацию на фронте Кравченко и напоминает: есть еще группировки войск в Крыму и Приднестровье. То есть, Россия может сразу на нескольких направлениях создать украинской армии проблемы.

По мнению эксперта, одной из причин эскалации может стать стремление России изменить статус-кво в переговорах. Сейчас Минский и Нормандский форматы в тупике. И Кремль может пойти на обострение, чтобы войти в переговорный процесс с выгодными позициями.

Мы должны готовиться к самым негативным сценариям

«У России очень много средств. А мы должны готовиться к самым негативным сценариям. И готовиться не только в военном плане, но и общественное мнение готовить, потому что война, – это испытание не только для военных, но и для гражданского населения», – уверен Валерий Кравченко.

А 3 ноября в Генштабе сообщили: возле границ и на временно оккупированных территориях Россия сосредоточила группировку численностью около 90 тысяч человек. По словам полковника Леонида Матюхина, Россия периодически перебрасывает и накапливает войска, чтобы поддерживать напряжение в регионе и политически давить на соседние государства.

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