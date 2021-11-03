В изолированном от мира Донецке – трудные времена. На оккупированных территориях сейчас свирепствует COVID-19, Россия нагнетает информационное пространство якобы агрессивными действиями Украины, и тут же подконтрольные ей группировки продолжают стрелять из гражданских районов и размещать там склады боекомплектов.

В Донецке не так много мест, где в этих условиях можно «отвести душу» – тем более, что там, как и на подконтрольной территории и во всем мире, есть определенные карантинные ограничения. Об одной из локаций, куда дончане идут в эти дни за спокойствием и силами, местный житель написал Радио Донбасс.Реалии.

– Донецкий ботанический сад – один из крупнейших в Украине и в Европе (больше 200 гектаров). Городской зеленый оазис расположен на рубеже между Донецком и Макеевкой. Он условно разделен на Северный и Южный массивы. В Северной части – агролаборатории, теплицы, главные экспозиции и коллекции, оранжереи и лаборатория. В Южном массиве, или «Дендрарии», представлена коллекция древесных растений – разные виды барбарисовых, бобовых, кленовых, буковых, липовых и березовых – и экспозиция «Степи Донбасса».

Сразу удивила небольшая очередь из более десятка человек на входе у кассы – давно такого не встречалось, пожалуй, еще со времен мирной жизни. Также стояло немало автомобилей на небольшой парковке.

Интересно, что за пару лет цены здесь остались такими же символическими: самостоятельная прогулка по саду – всего 30 руб. (12 грн.), экскурсии в оранжерею – 50 руб. с человека (19 грн.).

Когда мы зашли на территорию ботсада, бросился в глаза установленный торговый ларек с фастфудом и кофе. Цены в нем чуть выше обычного. Однако с горячим напитком гораздо приятней прогуливаться по здешним ландшафтам.

На территории сада немало людей: как школьников младших классов, так и дончан преклонного возраста. Школьники гуляли организационно, группами – видимо приводят учителя.

Есть и молодые пары с детьми: тоже приехали сюда сменить обстановку и насладиться осенними красками. Некоторые посетители приезжают сюда с собачками.

Учитывая эпидемию COVID-19, вход на экскурсии в оранжереи – строго в защитных масках. В целом же, все здесь осталось прежним. Единственное, как по мне, надписей на украинском языке стало меньше.

Разнообразия локаций для фото – хватает.

Большинство людей на прогулке по ботсаду в приподнятом настроении – непривычно для хмурого Донецка...

Но есть и недовольные самим состоянием сада, его благоустройством. К примеру, мама, гуляющая в парке со своей дочерью и собачкой, возмутилась неубранными опавшими листьями (хотя это же природно, да? Действительно, в некоторых местах есть сухая листва, но площадь ботсада огромна).

Но в целом заметно, что сотрудники ботанического поддерживают здесь порядок и чистоту, усердно ухаживают за растениями. Чтобы обойти всю территорию донецкого ботсада, нужно как минимум около полтора часа. Здесь всегда приятно и атмосферно, можно ощутить аромат оригинальных видов флоры.

В общем, каждый раз сюда хочется заглянуть снова и снова. Кстати, ботанический сад в Донецке ни разу не закрывался во время войны. Но все же хотелось бы, чтобы здесь вводили какие-нибудь новшества, появлялись экспозиции или проводили оригинальные мероприятия.

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