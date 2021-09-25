Росія використала дітей, щоб звинуватити ЗСУ? Розслідування

Підконтрольні Росії сили днями звинуватили Україну в обстрілі школи. Вони ствердили, що Україна нібито вела вогонь по навчальному закладу з 63 дітьми. Показали пошкодження, осколки мін та інтерв'ю дітей. Йдеться про санаторний інтернат у Ясинуватій для дітей зі сколіозом. Коли Радіо Донбас.Реалії побачило цю новину, ми спершу й справді припустили, що снаряди потрапили по цивільному об'єкту, адже це – досить гаряча ділянка фронту. А потім погляд зупинився на одній невідповідності. Далі на іншій. І картинка посипалася на очах.

Мішенню школа точно не була. А те, що пошкодило її, може бути результатом від детонації боєприпасів самого угруповання «ДНР»​. Ми вирішили розповісти вам детально, як перевіряли інформацією, щоб ви також могли робити це в подібних випадках.

Як бойовики описують інцидент

За їхньою версією, в територію школи було попадання мін 120-го калібру. Діти спускались у бомбосховище. Вікна корпусу були продірявлені та подекуди вибиті (показано 3-4 таких точки). Директорка інтернату показує на долоні три артилерійські осколки. Спікер угруповання «​ДНР»​ Едуард Басурін демонструє на камери запал міни, яку нібито підібрав на подвір'ї школи: він стоїть перед корпусом інтернету та вказує, що міна влучила «з протилежного боку». Підконтрольні Росії адміністрації сказали, що так Україна вчинила до Міжнародного дня миру.

Що не так

Для того, щоб осколки втрапили у вікна будівлі, снаряд має лягти у кількох десятках метрів від них. Тобто вирва має бути прямо тут, у дворі школи. Звісно, якби вона там була, ЗМІ угруповання «ДНР» її б показали. Але її немає на жодному кадрі, знятому спеціально для місцевих і російських новин та пропагандистських пабліків.

Крім цього, розліт осколків від снаряду також означав би, що весь фасад має бути сильно посічено. Якби це було так, бойовики демонстрували б наслідки. Замість цього вони показують таке (та ще кілька подібних планів):

Отже, вирви на території закладу просто немає. Де ж вона? Це місце ми визначили, про нього нижче.

Погляньте, як виглядають подібні пошкодження, коли снаряд падає поруч:

Обстрілі Красногорівки в травня цього року, осколки потрапили в ковідне відділення лікарні:

Обстріл Щастя у вересні 2021-го (у дворі ви можете бачити ту вирву від приземлення міни, її вивчають експерти):

Поки в Ясинуватій лунали вибухи, місцеві жителі в соцмережах висловили також версію, що детонують боєприпаси угруповання «ДНР», які зберігаються у залізничному технікумі (він же ПТУ 69). Цю ж версію нам озвучив у розмові й місцевий житель – він сказав, що вибухає «нерабочий технарь, где боеприпасы складировались», куди, як вважав він, потрапив український снаряд.

Одразу скажемо, що саме ПТУ 69 не постраждало. Воно розташоване трохи південніше і зараз так само працює як навчальний заклад. Ідеться про один з його гуртожитків.

Об'єктивні дані

Цього дня в мережі також опублікували кілька відео з пошкодженнями та вибухами в Ясинуватій. Перше привело нас до приблизної зони вибуху (тут і далі деякі відео з мережі Vk, тому вони не відкриються без VPN). З іншого ракурсу це місце видно на фото блогера NecroMancer.

А друге відео привело нас вже точніше до ось цієї будівлі:

Гуртожитків у залізничного технікуму є кілька, вони розкидані по району трохи південніше, але тільки у цього, на самій околиці міста, є повітряний перехід та спортивна зала як прибудова. Це її гасять пожежники на цьому відео.

Насправді Едуард Басурін підібрав осколки саме у цьому місці, це відбувається просто на кадрах, знятих блогером, що вочевидь працює разом з бойовиками. І потім показав їх, стоячи перед фасадом школи-інтернату. Будівля на відео – це корпус гуртожитка, а не школа.

Також на обох відео з цього місця чутно потужні розриви снарядів, які тривають. Навіть у той момент, коли спікер угруповання Басурін з бойовиками підбирає з землі осколки. Якщо у цей момент відбувається прицільний обстріл, що робить там представник вищого командування «армійського корпусу», медійний спікер угруповання? Інша річ, якщо у бойовиків відбувається надзвичайна ситуація й вони знають, що рвуться їхні власні боєкомплекти. Тоді перебування на місці надзичайної ситуації стає зрозумілішим.

Діти в інтерв'ю розповідають, що почули постріли, почали трохи тремтіти вікна, після чого няня попросила всіх одягтися і спуститися в бомбосховище. І що за два роки такий сильний обстріл вони чули вперше: зазвичай чують їх рідко. Хоча це місце розташоване впритул до лінії розмежування.

А ось в частині відео, яку не використали офіційні канали угруповання «ДНР», директорка інтернету розповідає: «О пів на сьому десь віддалено почався шум. Співробітники одразу дітей підняли і готували до спуску в укриття, о 7-й діти перебували вже в укритті».

А ось фото, якими з нами поділились розвідники одного з підрозділів. На них на цій ділянці видно військові Урали і КАМАЗи:

І нарешті, користувачі у соцмережах звернули увагу на знак мінної небезпеки, що висить на дереві прямо під корпусом (ось це відео). Такого не може бути: якби гуртожитком користувався технікум, територію навколо б розмінували. Цей знак може означати лише те, що периметр захищають мінуванням.

Дані військових

Штаб ООС не повідомляє про обстріли на цьому напрямку з боку підконтрольних Росії угруповань 21 вересня.

Пресофіцер 503-го батальйону морської піхоти Олексій Годзенко в коментарі зазначив: «Вчора нічого не фіксували. Єдине, в районі обіду у них в тому напрямку почало щось вибухати, ймовірно якийсь склад БК. Підозрюємо спроби переробити в кустарних умовах бк і його вибух».

І якщо це боєкомплект, стає зрозумілою картинка ЗМІ

У матеріалах, опублікованих російськими медіа, є ще одна деталь. Вони знімали дітей у бомбосховищі. Це не відео з телефона, адже зняті плани і перебивки – зрозуміло, що це робив оператор.

Спершу ми подумали, що їх могли попросити туди спуститися для зйомки. Вже після обстрілу. Але якщо в Ясинуватій справді вибухали боєкомплекти, стає зрозумілим, що зйомка могла відбувались і під час надзвичайної події. Адже вибухи тривають довго, і знімальна група могла прибути на місце, щоб зняти це.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу