Что Украина видит с дронов

Как гибридные силы России ведут обстрел с территории работающей шахты Засядько, как военная техника группировок подрывается на своих же минах, и как уничтожают бронетехнику формирований «ЛДНР». Все это «видит» украинская армия со своих дронов-разведчиков. После 26 октября, когда украинский беспилотник уничтожил гаубицу под Гранитным, в интернете появилось много таких видео – Радио Донбасс.Реалии разобрало, что на них.

Как стреляют, прикрываясь шахтерами

Эти два ролика опубликовали 29 октября в телеграм-канале Фашик Донецкий. На первом видны два залпа из-под крыши заросшего здания. Автор видео утверждает, что это огневые позиции гибридных сил России в Донецке, прямо на территории шахты имени Засядько.

Стреляют из артиллерии прямо с территории шахты им. Засядько. Удобно прикрываться мирными, правда..?

«А вот прямое подтверждение того, что… стреляют из артиллерии прямо с территории шахты им. Засядько (Донецк). Удобно прикрываться мирными, правда..? Можно потом слезливые сюжетики снимать, мол Хунта убила шахтёров и т. Д. Правда, ВСУ, в реальной жизни, если б хотели, снесли бы эту шахту давно. Но Хунта.... Хунта на столько Хунта, что терпит обстрелы из артиллерии с территории шахты им. Засядько и не отвечает из всех стволов по коллаборантам», – размышляет автор видео.

На втором ролике можно увидеть немного Донецка, потом – восточный вентиляционный ствол шахты, который примыкает к Щегловскому кладбищу. А потом нам показывают крупно ту самую позицию на территории шахты, откуда обстреливали украинских военных.

Если мы можем это снять, значит мы можем по этому отработать

«Шикарное видео от наших пацанов. На видео шахта Засядько, оккупированный РФ Донецк. Именно отсюда макаки дыныры обстреливают Авдеевку и Пески из артиллерии. Пысы. Если мы можем это снять, значит мы можем по этому отработать», – комментирует видео автор телеграм-канала.

Подрыв на своих минах

Это видео, снятое дроном, опубликовали 31 октября в телеграм-канале «Третья Сила».

Героями ролика стали боевики «9 полка 1-го армейского корпуса» российских гибридных сил. На видео сначала показали изрешеченные осколками «Жигули». Потом видно, как БТР с наезженной грунтовой дороги сдает назад и вправо, заезжает на поле и – подрывается на мине. Из бронемашины начинают эвакуироваться люди и – происходит еще один подрыв. Потом сверху показывают еще три подорванных бронемашины.

Эти жалкие неудачники смогли уничтожить четыре собственных БТРа, один ВАЗ и одну «Ниву»

«Эти жалкие неудачники смогли уничтожить четыре собственных БТРа, один ВАЗ и одну «Ниву». Конечно, российские наемники потом обвиняли «укроДРГ», но на видео же четко видно, как БТР разворачивается на собственном минном поле и дважды подрывается» – подводят итог потерь гибридных сил России авторы «Третьей Силы».

Позиции на Ясиноватской развязке

От наших пилотов не спрятаться, найдем даже под землей!

Это видео опубликовали на телеграм-канале «Третья Сила» 28 октября. Украинский дрон на малой высоте облетает укрепрайон гибридных сил России на Ясиноватской развязке. Авторы так описали ролик: «Пролет на малых высотах нашего БПЛА. Оккупанты перекопали Ясиноватскую развязку и закрепились под дорогой. От наших пилотов не спрятаться, найдем даже под землей!»

«Минус две бронемашины»

Эти два видео на своем канале в YouTube волонтер Роман Доник опубликовал 30 и 31 октября.

Минус две бронированные цели оккупантов. И все в рамках Минских соглашений

«Свежая работа. Все традиционно. Никаких новомодных штук. Минус две бронированные цели оккупантов. И все в рамках Минских соглашений. Могли составлять угрозу. Больше не могут. ВСУ делает 200» – так комментирует видео Доник.

На одном ролике разместили титр с такой информацией: 28.10.2021 года разведкой батальона было выявлено место размещения трех боевых бронированных машин противника и оборудованные им, вопреки Минским соглашениям, позиции, которые в дальнейшем могли составлять угрозу жизни военнослужащих.

В описании к другому ролику отметили, что место событий – укрепрайон российских гибридных сил в Донецкой области, между селами Стыла и Викторовка.

На видео сначала показали позиции с замаскированной бронетехникой гибридных сил России. Потом с большей высоты видны прилеты боеприпасов и взрывы. В итоге с высоты видно полыхающее пламя и дым. По информации авторов видео, были повреждены 2 из 3 бронированных машин. Одну из них бросили прямо на позиции.

Отметим, что оборудование новых военных позиций действительно противоречит Минским договоренностям, которые фиксируют линию фронта по состоянию на 19 сентября 2014 года.​

«Ювелирные» минометы

Ювелирная работа минометчиков по строениям, в которых жили боевики

Это видео на канале «Третья Сила» опубликовали до применения «Байрактара» – 22 октября. С высоты можно увидеть итоги минометных залпов.

«Ювелирная работа минометчиков по строениям, в которых жили боевики. Оккупанты должны знать, что их найдут и ликвидируют, где бы они не скрывались! Слава Украине!» – отмечают авторы видео.

«Дайте боярышника – почти попал»

Дайте кто-нибудь боярышника этому боевику. Он почти попал в наш дрон

Еще один интересный ролик от «Третьей Силы». Дрон показывает позиции российских гибридных сил, люди внизу носят доски. И тут один из «строителей» начинает стрелять.

«Дайте кто-нибудь боярышника этому боевику. Он почти попал в наш дрон. Заслужил» – резюмируют авторы видео.

«КРАСИВОЕ»

Этот ролик 1 ноября в фейсбуке опубликовал пользователь Олексій Петров. Автор добавил к видео такое описание:

«– Доброго дня, это радиостанция «Лапоть ФМ»?

– Да! Вы в прямом эфире! Хотите передать привет?

– Да, конечно! Сможете передать оккупантам из Московии песню «Шмакибум».

– Конечно! А от кого привет?

– Как всегда, от украинского войска! И на словах еще передайте… НЕХ ШАСТАТЬ!

Может, просто кто-то курил и мину разбирал в блиндаже

Когда и где именно, неизвестно! Может, позавчера, а может, и два года тому! Да и не совсем понятно, что произошло! Вроде, блиндаж. Вроде, идет дым из трубы. Вроде, что-то упало с дерева и… А, может, просто кто-то курил и мину разбирал в блиндаже, кто его знает! Но, безусловно, красивое!»

На самом видео – укрытие с земляной насыпью сверху. Оттуда вьется белый дымок. Видимо, внутри греются или готовят еду. И тут сверху появляется снаряд и влетает прямо в укрытие.

Россия в конфликте на Донбассе В течение семи лет Россия отрицает свое участие в захвате украинских городов в 2014 году, заявляя, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Западные и украинские сообщества расследователей и журналисты обнаружили многочисленные факты поддержки конфликта со стороны Кремля: были поименно установлены более 2000 российских военных, воевавших на Донбассе, 50 типов оружия российской армии, артиллерийские обстрелы с российской территории и медали за боевые операции на украинской территории, а украинское следствие ведет уголовные дела против офицеров, которые руководили обстрелом Мариуполя, а также российских граждан, участвовавших в пытках людей.

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу