Разваленные до мелкой крошки бетонные ступеньки. Двери с большим навесным замком и пластиковые окна, установленные благодаря поддержке благотворительных фондов. Здание сельского клуба, которое находиться на отшибе прифронтовой Катериновки Луганской области, последние несколько лет стало настоящей отдушиной для почти 200 местных жителей. Через поле напротив здесь уже начинаются позиции российских гибридных сил, но люди регулярно приходят в клуб, несмотря на опасность.

В одноэтажном здании, отапливаемом углем, им дают возможность почувствовать себя живыми: учат петь, рисовать, заниматься валянием и «как еще как получается, отвлекаться от боевых действий». В клубе работают трое человек: директорка, кочегар на полставки и 25-летняя учительница по вокалу Елена Попова. В монологе для Радио Донбасс.Реалии она рассказывает, почему молодежь возвращается в, казалось бы, Богом забытый прифронтовой поселок, и что лично ее заставляет каждый день ходить по простреливаемой грунтовой дороге, работать в сельском клубе и оставаться жить на передовой.

Огород и психологическая реабилитация

«Когда началась война, я училась в техникуме в Первомайске. Городок оккупировали, техникум переехал в Рубежное, и я переехала вместе с ним. Доучилась, но с профессией, а это программирование было, так себя и не связала.

Обстрелы пошли в 2014-м очень жесткие: мы с мамой прятались в погребе, иногда по несколько дней не выходили. Страшно было, конечно. Но этими рассказами сейчас никого не удивишь – у нас в поселке так точно. Из условно забавного – в Катериновке в 14-м по огородам боевики бегали. Не шучу. Когда Украина их из Попасной выбила, так они пешком убегали. Стоим на улице – один бежит и орет: «В какую сторону Стаханов?». А ему никто не отвечает – люди просто уходили в дома. Закрывали двери. Тоже ж боялись.

Потом уже к нам Украина полноценно пришла. Начался порядок. Магазин работает, медпункт, клуб. Сейчас тут живет под 200 человек – где-то, может, 190. Большинство – пенсионеры. Но и молодежь тоже есть, новорожденные даже. Военные всем нам помогают. Кому медикаменты, кому еды, кому дрова наколоть просто. Ну, и мы стараемся: выхожу на работу, а пацаны на посту стоят: вижу, что им очень даже холодно – кашляют. Назад возвращаюсь и через аптеку зайду – какие могу, лекарства куплю, да, и заброшу.

Работаю вообще в сельском клубе – вокалом занимаюсь. Пою, на сцене выступаю, помогаю нашим творческим коллективам. Зарплата небольшая – пара тысяч гривен.

Денег, конечно, катастрофически не хватает. Но мы с женихом ведем хозяйство - огород есть, так-то перебиваемся. Вообще все люди тут хозяйство держат – а как иначе? Иначе и не выживешь.

Хотя, знаете, лично мне это очень нравится: я вот люблю выйти в огород и сорвать все, что тебе нужно. Все свое, все под рукой. У меня была попытка пожить в Волынской области, но я вернулась. Да, под обстрелами, да, все непросто. Но я дома. Тут и хата своя, и работа есть, и люди мне привычные, понятные.

Клуб наш отапливается грубкой – печкой. В холодное время года заказываем уголь, топим. Здесь кроме вокала есть еще, например, разные кружки рукоделия.

Бабушки наши картины пишут, валянием занимаются. Отклик большой, внимание к клубу у местных точно есть. Просто у нас тут нет ничего больше.

А куда пойдешь? Некуда идти. Разве что за хлебом.

Как война началась - люди в себе сильно замкнулись. Общались или в кругу семьи только, или с соседями максимум. А в клубе массовое общение происходит – выставки, концерты.

Это очень помогает в плане психологической реабилитации. Людям не хватает взаимодействия, а клуб, какой-никакой, но место, которое поддерживает и помогает».

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