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«Чому я тут? А ви чому?» Сім портретів з передової

Вигнута й горбиста, наче маленький гірських хребет, ґрунтова дорога веде вниз до села. «Тут без фар поїдемо – все прострілюється», – каже в легковику військовий. Свого місця призначення, села на Луганщині, дістаємося затемна: тут живуть майже дві сотні цивільних, але світло горить лише у кількох хатах – місцеві рано вкладаються спати й так само рано встають. Тим часом їхній спокій, як і спокій жителів мирної частини країни, щоночі й щодня оберігають українські військові.

До Дня захисників і захисниць України, який в Україні відзначають 14 жовтня, Радіо Донбас.Реалії підготувало спеціальний фотопроєкт. Чорно-білі портрети бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила фотограф Сергій Коровайний відзняв практично на передовій – в імпровізованій фотостудії з вікном, закладеним мішками з піском. У цих знімках – історія одного з підрозділів ЗСУ і, разом з цим, реальність цілого покоління людей, які чекали на повноліття, щоби потрапити на передову. Більшій частині героїв проєкту не було 18 років, коли Росія здійснила агресію у Криму і почалася війна на Донбасі.

Іван, старший солдат, 20 років
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Іван, старший солдат, 20 років
&laquo;Війна почалася, коли мені було 13 років. Мій хрещений був в АТО, і я пам&rsquo;ятаю, як ми збирали і передавали його підрозділу допомогу. Понад сім років тому я не зовсім розумів, що таке війна. Але мені розповідали про неї старші люди&nbsp;&ndash;&nbsp;так-от і прийшло усвідомлення, що маємо захищати Україну. Після школи спробував вступити в університет. На юридичний пройшов. Але все одно тягнуло сюди: перервав навчання, підписав контракт із ЗСУ. Виходить, служу я з 18 років&raquo;
2 «Війна почалася, коли мені було 13 років. Мій хрещений був в АТО, і я пам’ятаю, як ми збирали і передавали його підрозділу допомогу. Понад сім років тому я не зовсім розумів, що таке війна. Але мені розповідали про неї старші люди – так-от і прийшло усвідомлення, що маємо захищати Україну. Після школи спробував вступити в університет. На юридичний пройшов. Але все одно тягнуло сюди: перервав навчання, підписав контракт із ЗСУ. Виходить, служу я з 18 років»
Всеволод, 23 роки, лейтенант
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Всеволод, 23 роки, лейтенант
&laquo;Я&nbsp;&ndash;&nbsp;кадровий військовий, цьогорічний випускник Львівської &laquo;сухопутки&raquo;. У 2014-му мені було 16 років: вчився на програміста й не мріяв будувати кар&rsquo;єру в армії. Але після анексії Криму все змінилося&nbsp;&ndash;&nbsp;надумав кинути коледж, щоб відразу йти вчитися на військового. Батьки відмовили, мовляв, зваж все, подумай. Дослухався і, як міг, почав волонтерити. Коли ж випустився&nbsp;&ndash;&nbsp;таки вступив на військову спеціальність. Тепер я тут&raquo;
4 «Я – кадровий військовий, цьогорічний випускник Львівської «сухопутки». У 2014-му мені було 16 років: вчився на програміста й не мріяв будувати кар’єру в армії. Але після анексії Криму все змінилося – надумав кинути коледж, щоб відразу йти вчитися на військового. Батьки відмовили, мовляв, зваж все, подумай. Дослухався і, як міг, почав волонтерити. Коли ж випустився – таки вступив на військову спеціальність. Тепер я тут»
Віталій Хараустенко, 26 років, солдат
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Віталій Хараустенко, 26 років, солдат
&laquo;Чому я пішов у військо? Щоби війна не дійшла туди, де я живу. Щоби її взагалі не було на мирній частині України. Ви бачили, які тут розбиті будинки? Як живуть люди? Боляче дивитися. Не хочу, щоб таке було у мене вдома чи будь-де ще&raquo;
6 «Чому я пішов у військо? Щоби війна не дійшла туди, де я живу. Щоби її взагалі не було на мирній частині України. Ви бачили, які тут розбиті будинки? Як живуть люди? Боляче дивитися. Не хочу, щоб таке було у мене вдома чи будь-де ще»
Олександр, 20 років, старший солдат
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Олександр, 20 років, старший солдат
&laquo;Я служу разом із батьком. Тільки він &ndash; в іншій роті. Взагалі у нас вся родина &ndash; військові. Дід&nbsp;&ndash;&nbsp;полковник. Мама&nbsp;&ndash;&nbsp;старший прапорщик. Батько&nbsp;&ndash;&nbsp;капітан. Загалом служу вже два роки, але раніше не тут був&nbsp;&ndash;&nbsp;у Військовій службі правопорядку. Перевівся, бо сам захотів&nbsp;&ndash;&nbsp;відчув, що тут буду ефективнішим&raquo;
8 «Я служу разом із батьком. Тільки він – в іншій роті. Взагалі у нас вся родина – військові. Дід – полковник. Мама – старший прапорщик. Батько – капітан. Загалом служу вже два роки, але раніше не тут був – у Військовій службі правопорядку. Перевівся, бо сам захотів – відчув, що тут буду ефективнішим»
Юрій, 19 років, старший солдат
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Юрій, 19 років, старший солдат
&laquo;Ви бачили, що в Україні відбувається? Як тут бути осторонь? Не знаю. Служу майже рік, контракт підписав одразу після закінчення &laquo;бурси&raquo;, у 18 років&raquo;
10 «Ви бачили, що в Україні відбувається? Як тут бути осторонь? Не знаю. Служу майже рік, контракт підписав одразу після закінчення «бурси», у 18 років»
Олександр, 37 років, солдат
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Олександр, 37 років, солдат
&laquo;У мене &ndash; троє дітей. Захист їхнього майбутнього&nbsp;&ndash;&nbsp;моя мотивація піти у військо. Я не хочу навіть думати про те, що й вони могли опинитися на війні. Страшно будь-кому бути під обстрілами, але дітям&nbsp;&ndash;&nbsp;тим паче&raquo;
12

«У мене – троє дітей. Захист їхнього майбутнього – моя мотивація піти у військо. Я не хочу навіть думати про те, що й вони могли опинитися на війні. Страшно будь-кому бути під обстрілами, але дітям – тим паче»
Петро, 39 років, солдат
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Петро, 39 років, солдат
&laquo;Я служу з 2015 року. Чому? А ви чому тут? Певно, через те, що не байдуже, правда? Ми кожен по-своєму захищаємо Україну. Я тут за своє і своїх. Знаєте, бачив на Донбасі різне ставлення, але з хорошого часто згадую бабусю з Кримського, яка ставала на коліна й буквально молилася на нас. Вона плакала від щастя й ладна була що завгодно зробити, аби тільки &laquo;сєпарня&raquo; не повернулася. А ще діти були. Теж на Луганщині. Просили їжу начебто для баби. А я кажу: &laquo;А ви, що, не хочете їсти?&raquo;. Звісно, що хочуть. Ділилися й ділимося всім, чим можемо&raquo;
14 «Я служу з 2015 року. Чому? А ви чому тут? Певно, через те, що не байдуже, правда? Ми кожен по-своєму захищаємо Україну. Я тут за своє і своїх. Знаєте, бачив на Донбасі різне ставлення, але з хорошого часто згадую бабусю з Кримського, яка ставала на коліна й буквально молилася на нас. Вона плакала від щастя й ладна була що завгодно зробити, аби тільки «сєпарня» не повернулася. А ще діти були. Теж на Луганщині. Просили їжу начебто для баби. А я кажу: «А ви, що, не хочете їсти?». Звісно, що хочуть. Ділилися й ділимося всім, чим можемо»
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Сергій Коровайний

Фотожурналіст, візуальний сторітелер. У 2018 році повернувся в Україну із США, де навчався на магістерській програмі з Visual Storytelling як стипендіат Програми імені Фулбрайта. Працюю з фотографією, відео та технологіями віртуальної реальності. Як фотожурналіст працював із українськими та міжнародними медіа: Financial Times, Society, KyivPost, Радіо Свобода, The Ukrainians, Astana Times. Також співпрацював із ООН, ОБСЄ, DRC/DDG, Американською торговельною палатою в Україні, Британською Радою, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

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Ольга Омельянчук

Закінчила філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка у 2014 році. Працюю у медіа з 2009-го, авторка Радіо Донбас.Реалії – з 2019-го. Висвітлюю бойові дії на Донбасі від початку – з весни 2014 року. Вірю, що у журналістику можна повернути людину і що довгі форми завжди матимуть свого читача. Обожнюю репортажі, глибоких героїв, тишу та газети. 

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