«Чому я тут? А ви чому?» Сім портретів з передової

Вигнута й горбиста, наче маленький гірських хребет, ґрунтова дорога веде вниз до села. «Тут без фар поїдемо – все прострілюється», – каже в легковику військовий. Свого місця призначення, села на Луганщині, дістаємося затемна: тут живуть майже дві сотні цивільних, але світло горить лише у кількох хатах – місцеві рано вкладаються спати й так само рано встають. Тим часом їхній спокій, як і спокій жителів мирної частини країни, щоночі й щодня оберігають українські військові.

До Дня захисників і захисниць України, який в Україні відзначають 14 жовтня, Радіо Донбас.Реалії підготувало спеціальний фотопроєкт. Чорно-білі портрети бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила фотограф Сергій Коровайний відзняв практично на передовій – в імпровізованій фотостудії з вікном, закладеним мішками з піском. У цих знімках – історія одного з підрозділів ЗСУ і, разом з цим, реальність цілого покоління людей, які чекали на повноліття, щоби потрапити на передову. Більшій частині героїв проєкту не було 18 років, коли Росія здійснила агресію у Криму і почалася війна на Донбасі.