На Донбасі з початку доби немає втрат серед українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 13 жовтня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили тричі порушили режим припинення вогню.

«Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік Попасної ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів. У районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 13 жовтня не повідомляли.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі західної околиці Донецька вдень 13 жовтня.

Також в угрупованні «ЛНР» стверджують, нібито «група українських диверсантів захопила в полон співробітника представництва «ЛНР» в Спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню». Українська сторона цих повідомлень наразі не коментувала.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.