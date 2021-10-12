«Різні шляхи, спільна доля» – 5 відеороликів-монологів про досвід переселення, влиття в нові громади і успішну інтеграцію. Це історії переселенців, які не склали руки та продовжили свій шлях на новому місці, вдосконалюючи громади, в яких тепер живуть.

Серія історій – не про проблеми ВПО і не про поневіряння – це розмова про те, що переселенці дають Україні, українському суспільству та своїй новій громаді. Це історії друкаря, бариста, політолога, адвокатки та скульптура. Всі вони змогли не тільки знайти себе в нових громадах, а й успішно інтегруватися та розвивати громади, в яких живуть.

Люди «з доданою вартістю» – так кажуть про героїв серії автори. Всі вони є людьми, які могли б поїхати в будь-яку точку світу та бути там затребуваними, розповідає координатор проєкту, політолог Станіслав Федорчук. Але завжди було легше «підсвітити» тих представників переселенської спільноти, які порушують закон та сповідують цінності «русского мира», або є відвертими ворогами української державності.

Ми знаємо майже всіх представників окупаційної влади, але якщо запитати – а хто відомі переселенці?

«Цей перекос чітко помітний в соціальних мережах, суспільному та медіа дискурсі. Ми знаємо майже всіх представників окупаційної влади, але якщо запитати, хто – відомі переселенці, ветерани російсько-української війни, хто є найбільш відомі військові та цивільні волонтери останніх восьми років? Знайдеться небагато представників українського суспільства, хто скаже, що знаю таку людину», – каже Федорчук.

Більшість – впорались!

Успішна інтеграція полягає не тільки в тому, щоб придбати власне житло або мати успішну роботу, а ще й у тому, щоб людина, проживаюча у новому місті, отримувала нові соціальні зв’язки, розуміла свою важливість в новій спільноті. І на думку Федорчука – більшість переселенців з цим впоралась.

«Ми обрали цей формат невеличких відео, але з дуже потужними повідомленнями про те, як можна переосмислити цінності. Ми хочемо, щоб завдяки цьому досвіду люди ставали більш впевнені в собі, щоб мали перед собою позитивний досвід інших та могли на нього спиратися. Щоб почувалися рівними серед рівних і мали натхнення проявляти себе в новому суспільстві», – розповідає Олена Максимова, представниця фонду Ганса Зайделя, за підтримки якого вдалося реалізувати проєкт.

Треба мотивувати, надихати та підтримувати тих людей, які переселилися не тому, що їм захотілося, тому що їх до цього підштовхнула внутрішня агресія, вважає авторка роликів, журналістка Тетяна Заровна.

Немає ніякої війни на Донбасі – є зовнішня агресія, від якої постраждали жителі Криму, Донеччини та Луганщини

«Немає ніякої війни на Донбасі – є зовнішня агресія, від якої, в першу чергу, постраждали жителі Криму, Донеччини та Луганщини. Багато з них досі не бачать себе в сьогоднішньому дні, не кажучи вже про майбутнє. Вони живуть, озираючись в те минуле, яке було для них більш щасливим», – каже Заровна.

Саме тому, на її думку, переселенців треба мотивувати позитивним досвідом. Крім того важливо відновити справедливість, бо тривалий час у тренді були розповіді про «поганих» людей з Донбасу, які нібито покликали війну.

Кожен з героїв хоче рухатися разом з державою та рухати її вперед

«Всі ці роки мені доводиться розвінчувати міфи та відверті фейки щодо поганих переселенців. Я не кажу, що не було поганих прикладів – їх завжди багато. Тож я вважаю, що треба відновити справедливість і розповісти про тих українців Донеччини та Луганщини, які були тим голосом Донбасу, який так і не був почутий. Про тих українців Донеччини та Луганщини, які й до 2014 року робили щось для країни, а після 2014-го багато чим пожертвували. Наш проєкт називається «Різні шляхи, спільна доля». Так от, що це за доля? А це доля нашої держави, і жоден з героїв не розділяє себе та державу. Кожен з героїв хоче рухатися разом з державою та рухати її вперед».

Говорячи про успіх переселенців, автори проєкту акцентують не на матеріальному, а більше про силу духу людей, які не здалися під тиском обставин і мають бачення майбутнього України.

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